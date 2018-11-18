В Гродно милиционер на пешеходном переходе сбил подростка на велосипеде 8 18.11.2018, 19:41

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Вся вина в итоге легла на 15-летнего подростка.

ДТП произошло еще 14 августа, однако известно о нем стало только сегодня. Об аварии в ролике рассказал юный участник инцидента, а также приложил запись столкновения с камеры наблюдения.

Судя по опубликованным кадрам, водитель Geely при повороте направо с улицы Дубко пропустил пешеходов, а когда продолжил движение, в авто на высокой скорости врезался велосипедист. По словам автора видео, вся вина в итоге легла на 15-летнего подростка, с чем он категорически не согласен.

s13.ru проанализировал сообщения о ДТП в Гродно на пешеходных переходах с участием велосипедистов за последнее время и пришел к выводу, что нельзя однозначно трактовать появление велосипедиста на пешеходном переходе. В одном случае, не спешиваться запрещено, в другом, водитель всегда должен предоставить преимущество тем, кто находится на пешеходном переходе. К слову, единственным виновным в этой аварии остался велосипедист.