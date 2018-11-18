закрыть
18 ноября 2018, воскресенье, 20:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Белорусские дальнобойщики на себе прочувствовали забастовку во Франции

1
  • 18.11.2018, 20:20

В акциях участвует около 283 тысяч человек по всей стране.

В субботу и воскресенье в разных регионах Франции проходят акции протеста недовольных повышением цен на бензин. С редакцией ABW.by связался дальнобойщик по имени Василий, который рассказал, что сейчас находится в рейсе во Франции и прочувствовал забастовку на себе.

Более того, он утверждает, что "нас здесь много и из-за этой забастовки мы не смогли выехать на нормальные паркинги". Василий рассказал:

- Я вчера разгрузился, хотел сегодня выехать на автобан, встать на хороший паркинг. Во Франции вообще хорошие паркинги: душ, туалеты есть, но я не смог въехать на автобан. Проездил 30 километров просто кругами, меня не выпустили. Каждый выезд, с какой стороны ты бы ни хотел выехать на автобан, он перекрыт. Да, если ты остановишься, тебя даже кофе напоят, коллеге моему так и пиво предлагали. Стой на здоровье, но на автобан не пускают.

Приходится ютиться в промзоне. У меня здесь нет ни туалета, ни душа, просто стою. Вот сегодня суббота и буду стоять до понедельника. Придется мириться с этими французскими обстоятельствами...

Как сообщалось, активисты в желтых светоотражающих жилетах перекрывают дороги, по последним данным, в акциях участвует около 283 тысяч человек по всей стране. Французское правительство хочет повысить в следующем году налог на дизельное топливо на 6,5%, на бензин – на 2,9%. Это, по замыслу чиновников, должно заставить французов пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт или приобрести машины с электродвигателями.

К вечеру 17 ноября появилась информация, что в ходе акций протеста против повышения цен на бензин пострадали 227 человек, сообщает Parisien со ссылкой на МВД.


популярное за неделю

Мнение

Здравствуй, время пугливого Лукашенко!
Здравствуй, время пугливого Лукашенко! Анджей Почобут
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества?
Тунеядцы – сыны или пасынки Отечества? Константин Скуратович
Прорва
Прорва Ирина Халип
Дрозды в тумане
Дрозды в тумане Владимир Халип