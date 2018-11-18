Белорусские дальнобойщики на себе прочувствовали забастовку во Франции 1 18.11.2018, 20:20

В акциях участвует около 283 тысяч человек по всей стране.

В субботу и воскресенье в разных регионах Франции проходят акции протеста недовольных повышением цен на бензин. С редакцией ABW.by связался дальнобойщик по имени Василий, который рассказал, что сейчас находится в рейсе во Франции и прочувствовал забастовку на себе.

Более того, он утверждает, что "нас здесь много и из-за этой забастовки мы не смогли выехать на нормальные паркинги". Василий рассказал:

- Я вчера разгрузился, хотел сегодня выехать на автобан, встать на хороший паркинг. Во Франции вообще хорошие паркинги: душ, туалеты есть, но я не смог въехать на автобан. Проездил 30 километров просто кругами, меня не выпустили. Каждый выезд, с какой стороны ты бы ни хотел выехать на автобан, он перекрыт. Да, если ты остановишься, тебя даже кофе напоят, коллеге моему так и пиво предлагали. Стой на здоровье, но на автобан не пускают.

Приходится ютиться в промзоне. У меня здесь нет ни туалета, ни душа, просто стою. Вот сегодня суббота и буду стоять до понедельника. Придется мириться с этими французскими обстоятельствами...

Как сообщалось, активисты в желтых светоотражающих жилетах перекрывают дороги, по последним данным, в акциях участвует около 283 тысяч человек по всей стране. Французское правительство хочет повысить в следующем году налог на дизельное топливо на 6,5%, на бензин – на 2,9%. Это, по замыслу чиновников, должно заставить французов пересаживаться с личных автомобилей на общественный транспорт или приобрести машины с электродвигателями.

К вечеру 17 ноября появилась информация, что в ходе акций протеста против повышения цен на бензин пострадали 227 человек, сообщает Parisien со ссылкой на МВД.