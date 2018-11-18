Роман Кисляк: Протестные настроения в регионах нарастают 18.11.2018, 20:38

Фото: svaboda.org

В Беларуси очень сильно ощущается разрыв, который появился между богатыми и бедными.

По данным, которые обнародовал Белстат, зарплаты в стране выросли на 7,3%. Почему эти данные – лишь манипуляция с цифрами, а до желаемых 500 белорусам в недалеком будущем не дотянуть? На эти вопросы, которые возникли на днях, искали ответ экономист Лев Марголин и правозащитник Роман Кисляк, пишет «Белсат».

Оптимистичная статистика должна добавлять веру в завтрашний день, но экономист Лев Марголин констатирует: оснований для радости нет.

«Есть такие уловки в статистике, которые позволяют рисовать красивую картинку. Во-первых, это работа на неполную занятость. Если на предприятии сто человек работают на половину ставки и получают по 300 рублей, то в статистике это будет 50 человек, которые работают на полную ставку и получают по 600 рублей», – поясняет эксперт.

Правозащитник Роман Кисляк отмечает, что в Бресте очень сильно ощущается разрыв, который появился между богатыми и бедными, поэтому протестные настроения в регионах нарастают.