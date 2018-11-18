В Красном костеле пройдет вечер, посвященный его истории 18.11.2018, 21:08

21 ноября 1990 года, в день 80-летия костела, святыня была возвращена Римско-Католической Церкви.

21 ноября 1910 года был освящен костел Святого Симеона и Святой Елены, который стал самым большим в Минске и быстро получил неофициальное название «Красный костел». Много испытаний по духовному возрождению было в истории церкви, города, страны, пишет chyrvony.by.

С 1989 г. священник Владислав Завальнюк вместе с верующими начал работу за возвращение народу католических святынь в Минске (костел Святого Симеона и Святой Елены, Кафедральный костел, костел Святого Роха), восстановил и открыл католические приходы в Королищевичах, Червене, Смолевичах, Раубичах, Логойске , Коране, Негорелом и др.

Чтобы вернули Красный костел, полтора года каждый вечер после работы, а в воскресенье — днем, в любую погоду верующие проводили крестные шествия вокруг здания костела, возносили молитвы.

21 ноября 1990 года, в день 80-летия костела, святыня была возвращена Римско-Католической Церкви. В этот же день епископ Тадеуш Кондрусевич отслужил Святую Мессу в храме и благословил верующих в их духовной и физической работе по восстановлению храма.

В 2017 году началась реконструкция храма, во время которой памятнику архитектуры возвращают исторический вид.

В 2018 году, благодаря пожертвованиям прихожан, были отлиты новые колокола.

7 сентября колокол Олимпии, Симона и Елены; колокол Слуги Божьего Эдварда Вайниловича и колокол Архангела Михаила были привезены и поставлены у костела для освидетельствования.

9 октября нынешнего года колокола были подняты и установлены на башнях костела.

Этим событиям будет посвящен вечер «Вы святую веру сохранили …», которая пройдет 25 ноября в 13:00 в библиотеке имени Адама Мицкевича.