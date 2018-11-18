Как выглядит Минск из окон 25-этажки на Ангарской
- 18.11.2018, 21:18
Предлагаем взглянуть на суровую рабочую окраину.
Отправляясь на Ангару с фотоаппаратом, было бы наивно рассчитывать на открыточные виды. Архитектурными достопримечательностями эта часть города обделена. Что может быть красивого в бесконечных панельках, запруженных машинами дворах и градирнях ТЭЦ-3, выглядывающих из туманной дымки? Впрочем, особая индустриальная романтика есть и в таких пейзажах, пишет «Онлайнер».
К формированию жилого массива к востоку от Северного поселка градостроители приступили в середине 1960-х годов. Первые кварталы пятиэтажек появились в начале улицы Ангарской, давшей название целому району. Застройка последующих кварталов была образована преимущественно панельными 9-этажными домами
Несмотря на применение довольно ограниченной номенклатуры изделий панельного домостроения, второй микрорайон Ангарской получился более интересным. При его проектировании архитекторы решили сохранить лесной массив, сделав его частью жилой среды. Строительство третьего и четвертого микрорайонов развернулось уже в конце 1970-х
В последнюю очередь формировался жилой массив между улицей Илимской и МКАД, где в 1990-х началось возведение комплекса домов из желтого кирпича. Эти многоэтажки стоят почти вплотную к лесу. Из окон открываются таежные пейзажи
В последние два десятка лет Ангарская подверглась неизбежной процедуре уплотнения застройки. На месте пустырей и спортплощадок возникли 19-этажные мапидовские башни и несколько монолитно-каркасных высоток
Уплотнительная высотка на улице Герасименко представляет собой образец растиражированной по всему городу серии М111-90. Только здесь 12 этажей вместо привычных 19. Выглядит так, будто дом дал нешуточную усадку
В 1990-х за районом закрепилась скверная репутация. Местные жители говорят, что темные времена закончились лет 20 назад. Сейчас Ангарская — обычный минский «спальник». Немного скучный и невыразительный в плане архитектуры, зато зеленый, что выгодно отличает его от районов-новостроек. Увы, в такую пору года этой красоты не видно.