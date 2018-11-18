Как выглядит Минск из окон 25-этажки на Ангарской 18.11.2018, 21:18

Фото: onliner.by

Предлагаем взглянуть на суровую рабочую окраину.

Отправляясь на Ангару с фотоаппаратом, было бы наивно рассчитывать на открыточные виды. Архитектурными достопримечательностями эта часть города обделена. Что может быть красивого в бесконечных панельках, запруженных машинами дворах и градирнях ТЭЦ-3, выглядывающих из туманной дымки? Впрочем, особая индустриальная романтика есть и в таких пейзажах, пишет «Онлайнер».

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

К формированию жилого массива к востоку от Северного поселка градостроители приступили в середине 1960-х годов. Первые кварталы пятиэтажек появились в начале улицы Ангарской, давшей название целому району. Застройка последующих кварталов была образована преимущественно панельными 9-этажными домами

Фото: onliner.by

Несмотря на применение довольно ограниченной номенклатуры изделий панельного домостроения, второй микрорайон Ангарской получился более интересным. При его проектировании архитекторы решили сохранить лесной массив, сделав его частью жилой среды. Строительство третьего и четвертого микрорайонов развернулось уже в конце 1970-х

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

В последнюю очередь формировался жилой массив между улицей Илимской и МКАД, где в 1990-х началось возведение комплекса домов из желтого кирпича. Эти многоэтажки стоят почти вплотную к лесу. Из окон открываются таежные пейзажи

Фото: onliner.by

В последние два десятка лет Ангарская подверглась неизбежной процедуре уплотнения застройки. На месте пустырей и спортплощадок возникли 19-этажные мапидовские башни и несколько монолитно-каркасных высоток

Фото: onliner.by

Уплотнительная высотка на улице Герасименко представляет собой образец растиражированной по всему городу серии М111-90. Только здесь 12 этажей вместо привычных 19. Выглядит так, будто дом дал нешуточную усадку

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

В 1990-х за районом закрепилась скверная репутация. Местные жители говорят, что темные времена закончились лет 20 назад. Сейчас Ангарская — обычный минский «спальник». Немного скучный и невыразительный в плане архитектуры, зато зеленый, что выгодно отличает его от районов-новостроек. Увы, в такую пору года этой красоты не видно.