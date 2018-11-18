Мэй может сменить на посту главы правительства Британии экс-премьер Кэмерон 18.11.2018, 21:31

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Тереза Мэй

Фото: AP

Дэвид Кэмерон покинул пост в 2016 году после результатов референдума о выходе Британии из ЕС.

В случае, если тори выдвинут вотум недоверия в отношении действующего премьер-министра Терезы Мэй и вынудят ее уйти в отставку, место главы правительства Великобритании с высокой долей вероятности займет экс-премьер – 52-летний Дэвид Кэмерон, который покинул пост в 2016 году – по результатам референдума о выходе из ЕС.

Об этом заявил в воскресенье, 18 ноября, Стив Хилтон, в прошлом директор отдела стратегического планирования в администрации Кэмерона, пишет newsru.co со ссылкой на таблоид The Daily Mail.

По мнению Хилтона, которого называют "гуру экс-премьера", возвращение Кэмерона в большую политику станет правильным выбором для британцев.

Напомним, что в минувший четверг глава правительства Великобритании Тереза Мэй дала пресс-конференцию, в ходе которой заявила: она не намерена уходить в отставку, поскольку гражданам обещан выход из ЕС, и она обязана выполнить обещанное.

Ранее в этот день четверо министров британского правительства уволились в знак несогласия с одобренным накануне Терезой Мэй проектом выхода из ЕС, а депутат парламента от консервативной партии Джейкоб Рис-Моуг, глава European Research Group, потребовал в официальном письме вотума недоверия действующему премьеру.

Накануне описываемых событий Мэй одобрила черновой вариант соглашения по Brexit. Она убеждена, что документ, содержащий 585 страниц, соответствует экономическим интересам страны, однако кое-какие поправки намерена внести.

Cоглашение стало результатом марафонных переговоров, которые вели делегации Великобритании и ЕС в Брюсселе в последние дни. Ключевыми вопросами станут статус британцев в ЕС и граждан ЕС в Великобритании, доступ к рабочей силе, промышленные стандарты, членство в Европейском инвестиционном банке, граница с Ирландией, таможенные тарифы и зоны покрытия мобильных телефонов.

В качестве даты выхода Великобритании из ЕС определено 29 марта 2019 года. Однако предполагается, что соглашение будет подписано в конце ноября. После этого оно должно быть ратифицировано британским парламентом.