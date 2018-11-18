Беларусь победила Сан-Марино и вышла в плей-офф Лиги наций УЕФА 1 18.11.2018, 21:56

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Белорусы выиграли группу с нулем пропущенных мячей.

Сборная Беларуси обыграла команду Сан-Марину в заключительном матче группового этапа Лиги наций со счетом 2:0. Забитыми голами отличились Станислав Драгун и Антон Сарока.

Белорусы заняли первое место в группе D2 и вышли в плей-офф турнира. Также белорусы поднялись в лигу С.

Кроме того, сборная Беларуси получила право побороться за попадание на Евро-2020 через стыковые матчи с победителями остальных трех групп Лиги D. На данный момент известен один потенциальный соперник - сборная Грузии, выигравшая группу 1. В группе 3 пока лидирует Косово, а в группе 4 - Македония.

Добавим, что стыковые матчи Евро-2020 пройдут с 26 по 31 марта 2020 года.