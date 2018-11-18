Беларусь победила Сан-Марино и вышла в плей-офф Лиги наций УЕФА

Беларусь победила Сан-Марино и вышла в плей-офф Лиги наций УЕФА1
- 18.11.2018, 21:56
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Белорусы выиграли группу с нулем пропущенных мячей.
Сборная Беларуси обыграла команду Сан-Марину в заключительном матче группового этапа Лиги наций со счетом 2:0. Забитыми голами отличились Станислав Драгун и Антон Сарока.
Белорусы заняли первое место в группе D2 и вышли в плей-офф турнира. Также белорусы поднялись в лигу С.
Кроме того, сборная Беларуси получила право побороться за попадание на Евро-2020 через стыковые матчи с победителями остальных трех групп Лиги D. На данный момент известен один потенциальный соперник - сборная Грузии, выигравшая группу 1. В группе 3 пока лидирует Косово, а в группе 4 - Македония.
Гол Станислава Драгуна в ворота сборной Сан-Марино.#БелыяКрылы #СборнаяБеларуси #SMRBLR #ЛигаНаций pic.twitter.com/veu010PSoF— АБФФ (@BelFootFeder) 18 ноября 2018 г.
Гол Антона Сароки в ворота сборной Сан-Марино.#БелыяКрылы #СборнаяБеларуси #SMRBLR #ЛигаНаций pic.twitter.com/vpoxngLVJF— АБФФ (@BelFootFeder) 18 ноября 2018 г.
Добавим, что стыковые матчи Евро-2020 пройдут с 26 по 31 марта 2020 года.