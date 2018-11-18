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Белорусская дзюдоистка Слуцкая победила на Гран-при в Гааге

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  • 18.11.2018, 22:02
Марина Слуцкая

Лидер сборной Беларуси по дзюдо в финале справилась с Ванессой Мбала Атанганой из Камеруна.

Лидер сборной Беларуси по дзюдо Марина Слуцкая одержала уверенную победу на Гран-при в Гааге (Нидерланды), сообщает БелТА.

В категории свыше 78 кг белоруска была сильнее Мерел Баркман из Нидерландов, француженки Валентин Маршанд. В полуфинале Марина Слуцкая была сильнее украинки Елизаветы Калининой. В финале она в упорной борьбе справилась с Ванессой Мбала Атанганой из Камеруна, получив оценку "иппон".

В текущем сезоне Марина Слуцкая победила на турнире в Абу-Даби и занимала призовые места в Будапеште и Ташкенте.

Серебряную награду в категории до 100 кг в Гааге завоевал и белорус Никита Свирид, который уверенно дошел до финала. В 1/2-й стадии плей-офф он был сильнее Леонардо Гонсалвеша из Бразилии, а в решающем поединке за первое место уступил израильтянину Петеру Пальчику.


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