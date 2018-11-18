Украина передала НАТО два доклада о российских наемниках 1 18.11.2018, 22:11

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Фото: Reuters

РФ использует частных военных специалистов в боевых действиях в Сирии, Украине и странах Африки.

Украина 18 ноября передала своим партнерам по Парламентской ассамблее НАТО два доклада о деятельности российских частных военных компаний (ЧВК), передает nv.ua.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от Блока Петра Порошенко, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз.

"Доклады InformNapalm и The Security Service of Ukraine рассматривают эти вопросы. В них разоблачается деятельность ЧВК на востоке Украины и Сирии. Доклады содержат факты, фамилии и доказательства непосредственного их использования правительством РФ для решения задач государственной политики за рубежом", - написала она.

Фриз отметила, что российские ЧВК являются альтернативным аналогом Сил специальных операций и применяются "с целью снижения имиджевых рисков для Кремля и его скрытого участия в силовых акциях за пределами России".

В России наемничество является уголовно наказуемым, в связи чем Москва отрицает существование частных военных компаний. На данный момент известно о существовании двух российских ЧВК – Вагнера и Патриот. Россия использует частных военных специалистов в боевых действиях в Сирии, Украине, странах Африки, чтобы снизить потери среди кадровых военных, а также скрыть предполагаемые военные преступления.