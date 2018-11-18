Семашко про нефтегазовые переговоры с РФ: Пока продвижение небольшое 5 18.11.2018, 22:13

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Владимир Семашко

Фото: KP.by

Посол Беларуси в РФ признался, что «переговоры идут непросто».

Пока продвижение по нефтегазовым вопросам в Беларуси с Россией не очень большое, придется подключаться, заявил назначенный на прошлой неделе посол Беларуси в России Владимир Семашко в интервью БТ, передает tut.by.

«Что касается нефтегазового вопроса, то он один из основных. Так уж сложились обстоятельства — 85% первичных энергоносителей мы импортируем в России», — уточнил Семашко.

Он напомнил про давно обсуждаемый парадокс: несмотря на то что Беларусь и Россия — члены «cоюзного государства», но субъекты хозяйствования, к примеру, МАЗ и КамАЗ, имеют очень разные цены на энергоносители — электроэнергия стоит 11 центов к 4 цента и за1 киловатт час, газ — 270 и 65 долларов за 1 тыс. куб. м. «А доля энергетики в себестоимости очень высока», — подчеркнул Семашко.

Ключевым вопросом посла в ближайшее время станут переговоры по налоговому маневру, для компенсации которого российские предприятия получат бюджетные субсидии, а что получат белорусы — пока вопрос. «Глобальное понимание у переговорщиков двух стран есть. Надо двигаться. Переговоры идут непросто. Последний протокол, который еще я еще вице-премьером подписал со своим коллегой Козаком, — до 15 декабря найти алгоритм компенсации», — рассказал Семашко.

«Я знаю, как сложно все движется. Есть сомнения, что 15 декабря — но раньше или позже сделаем. Лучше раньше. Пока продвижение по нефтегазовым переговорам не очень большое. Придется подключаться», — резюмировал он.