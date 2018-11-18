Шендерович: Путин сделал все, чтобы и демократам, и республиканцам было все ясно с ним и с Россией 18.11.2018, 22:21

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Виктор Шендерович

Фото: delfi

Отношения Москвы с Вашингтоном не могли улучшить любые результаты выборов в Конгресс США.

Политика президента РФ Владимира Путина привела к тому, что отношения Москвы с Вашингтоном не могли улучшить любые результаты выборов в Конгресс США. Такое мнение российский писатель Виктор Шендерович выразил в эфире канала RTVI, передает gordonua.com.

"Путин сделал все, чтобы и демократам, и республиканцам было все ясно с ним и с Россией. Путинская администрация загнала Россию на периферию, в изгои. Было бы больше конгрессменов-республиканцев или демократов, на отношения с Россией это повлиять уже не может. Мы сами выбросили себя из партнеров в противники. Это уже совершенно очевидно", – отметил он.

Писатель добавил, что РФ учитывают только как страну с большим потенциалом разрушения, но ни о каком экономическом партнерстве речь уже не идет.

"В этом смысле, что демократы, что республиканцы – России от этого ни легче, ни тяжелее", – подытожил Шендерович.

6 ноября 2018 года в США прошли промежуточные выборы. В результате были переизбраны 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса.

Демократическая партия получила большинство в Палате представителей, а Республиканская сохранила большинство в верхней палате Конгресса – Сенате.