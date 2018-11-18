Драгун сравнялся с Белькевичем по количеству матчей и голов за сборную Беларуси 3 18.11.2018, 22:24

Фото: tut.by

Гол в ворота Сан-Марино стал для Драгуна 10-м в сборной.

Полузащитник сборной Беларуси Станислав Драгун отличился в матче Лиги наций против Сан-Марино.

Отметим, что Драгун проводит 56-й матч за национальную команду, столько же игр в сборной провел Валентин Белькевич, передает «Трибуна».

Гол в ворота Сан-Марино стал для Драгуна 10-м в сборной, столько же голов за команду и у Валентина Белькевича.

Добавим, что Драгун забивал свои мячи Румынии (квал. ЧЕ), Литве (ТМ), Грузии (квал. ЧМ), Люксембургу (3, квал. ЧЕ + Лига наций), Словакии (квал. ЧЕ), Сан-Марино (3, Лига наций).

Голы Белькевича: Украине – 2 (ТМ), России – 1 (ТМ), Турции – 1 (ТМ), Швеции – 1 (квал. ЧМ), Уэльсу – 2 (квал. ЧЕ и квал. ЧМ), Италии – 1 (квал. ЧЕ), Норвегии – 1 (квал. ЧМ), Словении – 1 (квал. ЧМ).