Десятки тысяч латвийцев приняли участие в факельном шествии в Риге 18.11.2018, 22:56

Фото: delfi

Процессия, приуроченная к 100-летию независимости Латвии, растянулась более, чем на километр.

Тысячи человек приняли участие в факельном шествии в Риге по случаю столетия независимости Латвии.

Об этом сообщает Delfi.

Фото: delfi

Указывается, что процессия растянулась более, чем на километр, в ней принимали участие около 20 тыс. человек.

Raivis Dzintars: "Atļaušos nešaubīgi teikt: ja Latvijas valsts dibinātāji būtu redzējuši, kā godinām 18. novembri pēc simts gadiem, viņi būtu lepni. Tas bija iespējams tikai pateicoties Jums visiem. Lāpu gājiens bija vienreizējs!"

Video: Rojs Dauburs (LV100) pic.twitter.com/BghvbY0V6I — Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) November 18, 2018

Акцию организовало национальное объединение «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ».

Факельные шествия проводятся в Риге с 2003 года.

18 ноября 1918 года представители крупнейших партий страны провозгласили независимость Латвии. В 1920 году независимость Латвии признала РСФСР, а в начале 1921 года — ряд европейских государств.