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Белорусы развернули огромный бело-красно-белый флаг на трибуне в Сан-Марино

  • 18.11.2018, 22:59
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Комментатор побоялся комментировать эпизод с национальным флагом в эфире БТ.

Болельщики сборной Беларуси развернули бело-красно-белый флаг на трибуне стадиона «Олимпийский» в концовке выездного матча Лиги наций против команды Сан-Марино (2:0).

Эпизод был показан в эфире канала «Беларусь 5».

Как отмечает «Прессбол», комментатор поединка на белТВ Владислав Татур и гость в студии Дмитрий Ровнейко оставили эпизод без внимания.


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