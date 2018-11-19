Жители Македонии вышли на протест из-за переименования страны 2 19.11.2018, 8:03

Протестующие собрались у здания парламента.

В воскресенье, 18 ноября, в столице Македонии Скопью прошли протесты против переименования страны в Республику Северная Македония.

Несмотря на дождь, возле здания парламента собралось более тысячи человек, передает Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что 2 ноября правительство Македонии утвердило проект поправок в Конституцию, которые предусматривают изменение названия страны.

30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

20 октября парламент Македонии проголосовал за переименование страны в Республику Северная Македония. За решение, которое позволит стране претендовать на вступление в НАТО и ЕС, проголосовали 80 из 120 депутатов парламента.

Напомним, в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжались с 1990-х годов.