Криушенко: Хотелось провести «сухой» матч, чтобы закончить красиво групповой раунд 19.11.2018, 8:10

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси – о важности первого гола в игре с Сан-Марино.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал победу команды над Сан-Марино (2:0) и выигрыш группы 2 пула "D" Лиги наций, сообщает pressball.by.

- После победы над Люксембургом я сказал, что важно восстановить как физические силы, так и эмоции. Сейчас тоже победили, но таких эмоций уже не было. Видно, что ребята вышли на поле, сделали свою работу и, что и требовалось, добились победы. Понятно, что могла она быть и крупной. Были моменты, которые мы не реализовали. Но важно, что спокойно, без нервотрепки довели дело до победы.

- Быстрый гол упростил задачу?

- Я ребятам так и сказал: забьете быстрый гол — снимете напряжение и ответственность за то, что нужно обязательно добиваться победы. Хотелось, чтобы Стас Драгун забил, поскольку он борется за бомбардирское лидерство в Лиге наций. Ну и, наверное, я чуть слукавил, когда накануне сказал, что неважно, сыграем мы "на ноль" или нет. Потому что хотелось провести "сухой" матч, чтобы групповой раунд закончить красиво — без пропущенных мячей, — приводит слова Криушенко корреспондент pressball.by Егор Бачило.