Курильская речь Путина 7 Слава Рабинович

19.11.2018, 8:17

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Будущее, которое может стать реальностью.

«Уважаемые граждане Японии! Дорогие хабомаичане, шикотанчане! После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Хабомаи и Шикотан возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Японию!».

18-го марта 2014 года т.н. «президент» Путин:

«Уважаемые граждане России! Дорогие крымчане, севастопольцы! После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Россию!».

(Толпа скандирует: «Ра-си-я, Ра-си-я, Ра-си-я!»)

«Спасибо крымчанам и севастопольцам за их последовательную, решительную позицию, за их ясно выраженную волю быть вместе с Россией. Мы очень переживали за них. И Россия ответила им теплом, повернулась к ним и открыла им все свое сердце, всю свою душу. Мы очень переживаем за то, что происходит на Украине. Но я верю, что Украина преодолеет все трудности. Мы не просто соседи. Мы самые близкие родственники. И наш будущий успех зависит от нас – и от России, и от Украины. Еще раз хочу поблагодарить за мужество и последовательность крымчан, севастопольцев. За то, что они не предали память о своих исторических предках. За то, что они через годы, десятилетия пронесли любовь к нашей родине, к России. Мы вместе много сделали, но предстоит сделать еще больше, предстоит решить очень много задач! Но я знаю, я уверен: мы все преодолеем, все решим, потому что мы – вместе! Слава России!!!».

Прошло ровно пять лет, 18-е марта 2019 года т.н. «президент» Путин:

«Уважаемые граждане Японии! Дорогие хабомаичане, шикотанчане! После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Хабомаи и Шикотан возвращаются в родную гавань, к родным берегам, в порт постоянной приписки, в Японию!».

(Толпа скандирует: «Я-по-ни-я, Я-по-ни-я, Я-по-ни-я!»)

«Спасибо хабомаичанам и шикотанчанам за их последовательную, решительную позицию, за их ясно выраженную волю быть вместе с Японией. Мы очень переживали за них. И Япония ответила им теплом, повернулась к ним и открыла им все свое сердце, всю свою душу. Мы очень переживаем за то, что происходит на Рассее. Но я верю, что Рассея преодолеет все трудности. Мы не просто соседи. Мы самые близкие родственники. И наш будущий успех зависит от нас – и от Японии, и от Рассеи. Еще раз хочу поблагодарить за мужество и последовательность хабомаичан, шикотанчан. За то, что они не предали память о своих исторических предках. За то, что они через годы, десятилетия пронесли любовь к нашей родине, к Японии. Мы вместе много сделали, но предстоит сделать еще больше, предстоит решить очень много задач! Но я знаю, я уверен: мы все преодолеем, все решим, потому что мы – вместе! Слава Японии!!!».

Слава Рабинович, «Фейсбук»