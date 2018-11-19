Из аптеки – в монастырь 2 19.11.2018, 8:45

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Не пронесет, давать ответ людям все равно придется.

Государственное телевидение показало посещение главой государства Путиным Псково-Печорского монастыря. В штанах джинсовой ткани и белых сникерсах. Очень духовно, скрепно, традиционно, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Что они там, наверху, хотят этим сказать? Какой сигнал народу отправить? Денег нет и все в церковь?

В стране растет недоверие к властям, миллиардно, в долларах, обогатившихся на своем народе своими семьями, собаками в самолетах, утками и друзьями. Власти все больше теряют легитимность в глазах людей. Все больше разделение общества на «мы» - люди и «они» - правители.

Процесс идет все дальше – глубже и с ускорением.

Анекдотичные меры, вроде назначения охранников Путина губернаторами, только ухудшают положение. А уж табуретка роста пенсионного возраста, самолично выбитая Путиным, из-под своих ног, безвозвратно уничтожила его социальную базу («Отец родной, спасибо, что пенсию прибавил!»).

И что выдается с верхов народу? Что предлагается в качестве решения? Как собираются ликвидировать раскол страны? Закупкой производимых Дерипаской броневиков для жандармов Золотова?

Видна только растерянность.

Пожать руку Трампу, Сингапур, аптека, монастырь. Молитесь за меня. Вот и вся политика. Стоит Путин рядом с одиозным Шевкуновым, с растерянным лицом. Авось, пронесет. Как раньше. Начиная с бандитских питерских 90-х.

Не пронесет. Давать ответ придется.