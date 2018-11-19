Ученые: любители кофе, чая и вина отличаются генами 19.11.2018, 8:57

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Исследователи изучили гены более 400 тысяч британцев.

Ученые из Северо-Западного университета (США) и Медицинского исследовательского института QIMR Berghofer выяснили, что любители кофе более чувствительны к горечи, в частности — к кофеину.

Генов, кодирующих рецепторы горького вкуса, довольно много, и в них встречаются мутации, которые усиливают или ослабляют чувствительность к той или иной горькой молекуле, пишет «Наука и жизнь». Так, одни рецепторы реагируют на хинин, другие на кофеин, третьи — на синтетический 6-н-пропилтиоурацил, который часто используют в исследованиях горького вкуса.

Ученые изучили гены более 400 000 британцев, которых также попросили сообщить о своем образе жизни и привычках. Оказалось, что люди с повышенной чувствительностью к кофеиновой горечи пьют не менее четырех чашек кофе в день. Те, кто был чувствителен к горечи 6-н-пропилтиоурацила, пили меньше алкоголя, в частности красного вина. Любители чая предпочитают напиток потому, что «не научились любить кофеин» — из-за сравнительно невысокой чувствительности кофеиновых горьких рецепторов, утверждается в заметке.

Особенности восприятия еды и напитков зависят от количества вкусовых луковиц, расположенных на вкусовых сосочках языка. Средних дегустаторов большинство: половина людей на планете относится к их числу. Еще по 25 % — или слабо, или на редкость остро чувствуют вкус. Особая категория — супер-супердегустаторы, люди с «абсолютным вкусом», и таких меньше 1 %. Хотите узнать, к какой категории относитесь вы? Проверьте с помощью пива или вина.