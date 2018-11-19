В Болгарии прошли массовые протесты из-за повышения цен 3 19.11.2018, 9:01

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Протестующих поддержали две тысячи автомобилей.

В Болгарии прошли массовые акции протеста против повышения цен на основные продукты питания, горюче-смазочные материалы и полисы страхования гражданской ответственности. Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

В акциях приняли участие около 4 тысяч человек и почти две тысячи автомобилей, говорят в полиции.

Один из протестующих рассказал корреспонденту, что, например, цены на воду в Болгарии повысились почти на 50%.

Кроме того участники протестов требовали снижения цен на горюче-смазочные материалы, а также призывали правительство отказаться от принятия закона, согласно которому цена на полис страхования гражданской ответственности может вырасти до 500 евро.

В течение всего дня манифестанты блокировали главные автомагистрали страны, а также дороги, ведущие к основным контрольно-пропускным пунктам на границе с Грецией, Румынией и Турцией.

Протестующие заявили, что если власть не прислушается к их требованиям, они оставляют за собой право требовать отставки правительства.

16 ноября вице-премьер-министр Болгарии Валери Симеонов подал в отставку после нескольких недель протестов, которые вызвало его оскорбительное заявление о правах инвалидов.