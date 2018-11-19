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Очевидцы: В центре Минска из окна дома выбросили собаку

  • 19.11.2018, 9:05
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Фото: onliner.by

Собака породы корги принадлежала гражданам Китая.

Все случилось около 20:10. Небольшого пса, по всей видимости породы корги, выбросили из окна дома 46 по проспекту Независимости. «Я иду и краем глаза вижу, что летит пес, — говорит проходившая мимо София. — Собака ударилась о бордюр и прямо у меня на глазах умерла», сообщает onliner.by.

— Я попыталась посмотреть, откуда она летела, где закрывались окна, но не увидела, — продолжает очевидица. — Это щенок корги. Я знаю, так как у моей подруги такая же собака.

Прохожие вызвали милицию. Через некоторое время к месту происшествия подошел парень. Он сказал, что это его пес. На тот момент молодого человека в квартире не было, там находилась его девушка. По словам парня, она открыла окно, чтобы собака подышала, и та упала.

— Как собака могла упасть сама так далеко? — не поверили прохожие. — И почему тогда хозяйка не выбежала сразу же за псом?

Как выяснилось, корги принадлежала гражданам КНР. Сейчас сотрудники милиции разбираются в произошедшем.


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