Блумберг пожертвовал университету рекордную сумму в $1,8 миллиарда

Блумберг пожертвовал университету рекордную сумму в $1,8 миллиарда2
- 19.11.2018, 9:08
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Деньги будут направлены на помощь студентам с малым и средним доходом.
Миллиардер Майкл Блумберг пожертвовал университету имени Джона Хопкинса 1,8 миллиардов долларов, что является рекордом среди пожертвованиям учреждениям образования в США.
Блумберг пожертвовал деньги университету, который заканчивал, передает CNN.
"Америка в своих лучших традициях награждает людей основываясь на их работе, а не на размере их кошелька", - заявил Блумберг.
Пожертвования Блумберга будут направлены на помощь студентам с малым и средним доходом.