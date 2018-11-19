Рублю грозит сползание 4 19.11.2018, 9:24

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

Названы три фактора девальвации белорусской валюты.

Зависимость от российского рынка, крепкий доллар и значительные внешние долги — те факторы, которые будут влиять на белорусский рубль и не дадут ему укрепиться, пишет в статье на сайте «Белорусы и рынок» финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум», экономист Жанна Кулакова.

С привязкой к российскому рублю

С начала 2018 года белорусский рубль укрепился на скромные 0,9 % по отношению к валютной корзине Нацбанка. Зато колебания курсов иностранных валют по отдельности были куда более заметными: с начала года доллар подорожал на 8,9 %, евро — на 3 %, а российский рубль подешевел на 7,8 %.

Как видим, белорусский рубль укрепился за счет просадки российского, а падение последнего было обусловлено в основном геополитическими факторами. На фоне расширения антироссийских санкций и рисков введения Соединенными Штатами ограничений на инвестиции в российский госдолг РФ столкнулась с масштабными распродажами облигаций федерального займа. Как следствие, с начала года российская валюта ослабла на 16 % по отношению к бивалютной корзине Центробанка РФ.

Торговая зависимость Беларуси от России сохраняется: на долю последней приходится примерно половина внешнеторгового оборота товаров.

В такой ситуации резкое укрепление нашего рубля по отношению к российскому чревато проблемами в сфере внешней торговли. Вполне вероятны рост импорта и сокращение экспорта, что в конечном счете может спровоцировать дисбалансы на внутреннем валютном рынке и привести к ослаблению национальной валюты Беларуси. Иными словами, наш рынок, вероятно, еще не полностью отыграл проблемы, связанные с российским рублем, и в будущем не исключено некоторое падение курса национальной валюты.

Избежать этого удастся, если в обозримой перспективе российский рубль отыграет потери, понесенные из-за санкций, и укрепится. Правда, с учетом сохранения геополитических рисков такой сценарий выглядит маловероятным. Более того, не исключено дальнейшее ослабление российской валюты, причем не только по причине санкций, но и из-за ситуации на нефтяном рынке. За последние полтора месяца баррель смеси Brent подешевел более чем на 20 % и вернулся к значениям, зафиксированным в начале 2018 года. Российская валюта лишилась одного из важнейших факторов поддержки, а федеральный бюджет — значительных объемов денежных поступлений.

Крепкий доллар

Еще один внешний фактор, повлиявший на курсы валют в Беларуси, — существенное укрепление доллара на международном рынке. С начала года американская валюта поднялась на 6,3 %. При этом никаких глобальных перемен экономического характера в США не произошло. ФРС все так же повышает процентные ставки и «чистит» рынок от излишков ликвидности, «залитых» в систему после финансового кризиса 2008—2009 годов. Экономика по-прежнему демонстрирует умеренный рост, а Дональд Трамп все так же непредсказуем. Просто в какой-то момент всеобщий негатив по отношению к американской валюте сменился позитивом. Доллар, как и любая другая спекулятивная валюта, сильно подвержен влиянию перепадов настроений на рынках.

Несмотря на то что сегодня ФРС США является одним из немногих центробанков развитых стран, ужесточающих монетарную политику, и доллар фундаментально крепче большинства мировых валют, уверенно охарактеризовать его дальнейшие перспективы как благоприятные нельзя. Применительно к американской валюте по-прежнему сохраняются политические риски, связанные с Трампом. Уже то, что президент США является активным противником крепкого доллара, заставляет усомниться в дальнейшем укреплении национальной валюты этой страны. Впрочем, оно не исключено, и белорусский рынок не сможет проигнорировать данный факт.

Внутренние риски

Белорусскому рублю стоит опасаться и внутренних рисков, связанных главным образом с высоким уровнем валютного госдолга и необоснованным ростом заработных плат. За январь — сентябрь 2018 года средняя номинальная зарплата в реальном выражении выросла на 12,2 %, а производительность труда — только на 4,1 %. Такой значительный разрыв наблюдается уже много месяцев. Ситуация несколько сглаживается благодаря тому, что пенсии, пособия и прочие социальные трансферты повышаются куда медленнее зарплат, как следствие, реальные доходы населения демонстрируют более скромные темпы роста (7,8 % по итогам января — сентября).

Для валютного рынка это не проходит даром. Наличие «лишних» денег вкупе с ростом девальвационных ожиданий на фоне укрепления доллара приводит к сокращению объемов чистой продажи населением иностранной валюты. Так, в октябре физлица продали на чистой основе 44,4 млн долларов, а в сентябре — всего 6,7 млн, притом что ранее объемы чистых продаж, как правило, превышали 100 млн долларов в месяц. С учетом операций предприятий, которые традиционно выступают чистыми покупателями валюты, а также операций нерезидентов, валютный профицит на внутреннем рынке постепенно сходит на нет: в октябре он составил скромные 17 млн долларов, а в сентябре был зафиксирован дефицит в 149 млн долларов. Если ситуация не изменится, а такие риски есть, рубль может оказаться под давлением.

Профицит уходит на долги. С учетом благоприятного первого полугодия по итогам января — октября на внутреннем валютном рынке Беларуси образовался профицит валюты в размере 961 млн долларов. Теоретически такая ситуация могла привести к заметному укреплению белорусского рубля, однако на практике этого не произошло, поскольку все валютные излишки, как и прежде, государство выкупает для пополнения золотовалютных резервов и обслуживания валютного госдолга. Для того чтобы справляться с долгами, собственных средств правительства недостаточно. Приходится постоянно осуществлять новые валютные заимствования.

Едва ли в ближайшее время что-либо изменится кардинально: долговая нагрузка будет высокой еще много лет. Например, в проекте бюджета на 2019 год только на проценты по кредитам заложено 2,8 млрд руб., или на 400 млн руб. больше, чем в 2018-м. Поскольку в инвалюте сформировано свыше 95 % всего госдолга, государство продолжит выкупать валютные излишки на внутреннем рынке до тех пор, пока они там будут. Это значит, что рассчитывать на укрепление белорусского рубля не приходится. В лучшем случае его курс будет стабильным, однако более вероятный сценарий — постепенное сползание вниз.