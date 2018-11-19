НАТО приняло резолюцию по Крымскому мосту 2 19.11.2018, 9:28

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Фото: Iryna Friz / Facebook

В нее вошла предложенная Украиной поправка.

В резолюции Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит в Канаде, учтена предложенная украинской делегацией правка о необходимости дальнейшего усиления сил сдерживания НАТО на востоке и добавлен параграф об осуждении строительства Крымского моста.

Об этом в Facebook сообщила нардеп от Блока Петра Порошенко, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Фриз, передает gordonua.com.

"На комитете по вопросам обороны и безопасности НАТО... [нардеп от "Народного фронта"] Андрей Левус и [внефракционный депутат] Юрий Береза представили и защитили внесенную нашей делегацией правку в резолюцию "Усиление сил сдерживания НАТО на востоке" по обеспечению устойчивости и готовности усиления дальнейшего присутствия НАТО в Прибалтике, Польше и Черном море", – написала она.

Фриз добавила, что в резолюции предлагается выделить ресурсы для ограничения доступа и маневра российским силам, расположенным на территориях, сопредельных со странами Балтии, в Калининграде и Черноморском регионе в Крыму, "с помощью таких средств, как приобретение передовых истребительных реактивных самолетов, систем препятствования и ракетных систем высокой точности".

В резолюции "Противодействие гибридным угрозам России" добавлен новый параграф, в котором осуждается строительство Крымского моста.

"Осуждая незаконное строительство Керченского моста Россией, а также политику России в отношении избирательного отказа в доступе и безосновательной задержки украинских и международных судов в Азовском море, сильно обеспокоены новыми угрозами безопасности, экономики и экологии в регионе", – говорится в параграфе, предложенном украинской делегацией.

За внесение этого параграфа проголосовали единогласно.

Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.

Евросоюз 30 июля ввел санкции против шести российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Украина присоединилась к этим санкциям.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.