«Надоело, когда врача используют по любому незначительному поводу» 12 19.11.2018, 9:45

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Фото: onliner.by

Крик души белорусского медработника.

Елена Корсак — врач акушер-гинеколог высшей категории с 30-летним стажем, перинатальный психолог, основатель и руководитель школы осознанного родительства Briochinka Планета Семьи. В интервью onliner.by она рассказала о проблемах белорусской медицины и непростых отношениях пациента с доктором:

- Ко мне в Instagram стучится девушка, просит проконсультировать. Учитывая, что я — акушер-гинеколог, дать консультацию, не видя пациентки, не зная анамнеза, результатов анализов, не могу, о чем и написала молодой леди. На что получила ответ (цитирую дословно): «Все ясно. Только за деньги».

Речь о деньгах не шла вообще. Монетизация никогда не стояла у меня во главе угла, не привили мне такие приоритеты. Родители, советская власть, вуз учили, что врач должен быть честным, бескорыстным, работать на благо Родины. Тогда всех так учили: преподавателей, инженеров, экономистов… Задумалась, почему меня так задела эта фраза. И пришла к выводу, что просто надоело быть используемой.

Я потомственный доктор. И в свое время так весь район использовал мою маму, прекрасного врача-педиатра. Будучи ребенком, я ее практически не видела. Смотрю в окно — мама идет с работы. Разогреваю ужин и часами жду, когда же она наконец пройдет заветные сто метров до квартиры. Пока не проконсультирует всех, встреченных по дороге, домой не придет. Поход в соседний гастроном занимал минимум три часа. А когда она бывала дома, на меня ее душевных сил уже не хватало.

Потом врачом стала я: ненормированный рабочий день, ночные дежурства, бесконечные телефонные звонки, в свободное время — самообразование, потому что врачебная профессия требует постоянного самосовершенствования. А если у тебя тяжелая пациентка или сложный случай, то даже дома невозможно расслабиться, идет бесконечный мыслительный процесс, поиск решения.

Уже я обкрадывала своих детей, уже у меня не хватало на них душевных сил. Думаю, многие дети врачей переживали и переживают подобное. Никогда не забуду, как маленький сын, постоянно слыша телефонные разговоры, спросил у меня: «Мама, почему у тебя все время спрашивают про месячные? Ты занимаешься проездными билетами?» И грустно, и смешно. А позже, когда подрос, говорил, что никогда не женится на враче, не хочет, чтобы его жена была все время уставшей.

Я прекрасно понимаю, что профессия врача — это служение. Очень люблю свою работу, 30 лет я отдала акушерству и ни капельки об этом не жалею. Наверное, хороший врач вообще не должен иметь семью: у многих докторов из-за тяжелой напряженной работы личная жизнь не складывается.

Но мы же тоже люди! Откуда такое мнение, что доктор всегда и всем должен? Я понимаю, что врач — это профессия круглосуточная. И жизни людям в экстренных ситуациях многие медики — и я, и члены моей семьи, имеющие отношение к медицине, — спасали неоднократно (не имею в виду работу, где ты это делаешь по долгу службы). Даже сын, весьма далекий от этой сферы, завел на улице парню сердце до приезда скорой. Видимо, это гены. Но обычные, штатные ситуации, не требующие экстренности…

Почему надо постоянно использовать докторов на улицах, в магазинах, в гостях, на отдыхе? И чуть что, вспоминать про клятву Гиппократа. По принципу «клятву давал, значит, всем должен».

А в клятве совсем не об этом. В клятве о том, что «считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому». Как-то так.

Сейчас в незнакомых компаниях никогда не говорю, что я врач. И думаю, что не я одна. Потому что сразу начинается обсуждение болезней не только собственных, но также близких и дальних родственников. Каждый норовит проконсультировать себя, детей, тетю, племянницу и далее по списку. А вылеченные тобой один раз звонят потом годами и консультируются по любому вопросу.

Только не надо мне рассказывать про границы. Сейчас, получив психологическое образование, я сама о них знаю. Откуда у наших людей это ощущение, что им все должны? Почему основная масса перекладывает ответственность за свою жизнь и здоровье на других?

У нас доктора — козлы отпущения. Почему в женских консультациях беременным назначают кучу витаминов, лекарств для всяких профилактик, при малейшем чихе госпитализируют? Да потому, что если не дай бог что-то случится, виноват всегда будет врач. Вот эти бедные врачи и перестраховываются. А еще, не поднимая головы, надо заполнить огромное количество всякой документации.

Все стремятся попасть к хорошему доктору. И получается, что один работает с перегрузкой, отдавая пациентам все душевные силы, а другой просто отсиживает рабочее время. Так мы и выгораем.

На заре своей деятельности я не слышала, чтобы о докторах говорили «врачиха», а теперь слышу достаточно часто. Что человек сам делает для своего здоровья? Живет как ему хочется, наживает кучу проблем. Потом идет к медикам за спасением. А когда лечение не помогает (просто потому, что большинство не выполняет элементарных рекомендаций), винит врача. Так что не все в руках докторов. Когда-то давно моя бабушка, деревенская, необразованная, но очень мудрая женщина, рассказывала мне про обмен энергиями. Конечно, таких слов она не употребляла, но сути это не меняет. Она говорила: сделал тебе человек добро, отплати тем же. Кто из вас приходит к врачу после выздоровления и говорит элементарное человеческое спасибо, которое нам очень дорого? Думаю, немногие.

Я не говорю о деньгах — на госслужбе нам за нашу работу платят. Но ведь для человека моральное удовлетворение гораздо важнее материального вознаграждения.

Выходит, что окружающие часто идеализируют врача, не видя в нем человека, что позволяет им его использовать по максимуму. Но если убрать эту искусственную идеализацию и завышенные требования, то получится интересная картина. Простой «человек-врач» живет своей жизнью и постоянно находит время и силы беспокоиться и заботиться не только о себе и своих близких, но и о других. А простой «человек-неврач» чаще всего не может позаботиться даже о себе, хотя имеет для этого все возможности. Доктора и так не отказывают в консультациях, всегда готовы прийти на помощь, но не в соцсетях же совершенно незнакомым людям, не в гостях и не на отдыхе. По-моему, это слишком! Уважайте личное время и свободное жизненное пространство других.