Белорусы хотят, чтобы страна развивалась по модели Швеции 2 19.11.2018, 10:10

Граждане страны стали более ориентированы на рынок.

По результатам опроса, проведенного исследовательским центром ИПМ, белорусы повернулись лицом к рыночным преобразованиям. Например, среди всех ожиданий от государства самым актуальным для белорусов в 2018 году стало обеспечение государством возможности зарабатывать, пишет «Наше мнение».

Действительно ли белорусы стали более ориентированы на рынок, насколько постепенно проходил этот процесс, и можно ли понять, когда именно это произошло?

Для ответа на эти вопросы мы сравним результаты исследования ИПМ и результаты исследования социальных контрактов в Беларуси, две волны которого были проведены в 2008 и 2012 гг. (методология исследования 2018 г. позволяет сравнить результаты с результатами исследования социальных контрактов, которые разрабатывалось совместно с экспертами исследовательского центра ИПМ).

В первую очередь, мы посмотрим, насколько менялись представления белорусов о роли государства, чтобы оценить их патерналистскую ориентацию в целом, а далее проследим эволюцию ожиданий от государства. Для оценки патерналистских настроений населения и в исследованиях социальных контрактов, и в опросе на тему ценностей исследовательского центра ИПМ, респондентам предлагалось согласиться или не согласиться с утверждениями о том, что:

1. лучше иметь меньшую зарплату, но гарантированную работу

2. лучше иметь медицинское обслуживание среднего уровня, но бесплатно

3. лучше распределять выпускников принудительно, но не оставлять их нетрудоустроенными

4. лучше работать на государственном предприятии, чем на частном

5. лучше, чтобы белорусские предприятия зарабатывали не очень большие прибыли, но не были скуплены иностранцами.

По всем этим пунктам мы наблюдаем постепенное снижение патерналистских установок.

Люди гораздо реже соглашаются на гарантированную работу с меньшей зарплатой, бесплатное медицинское обслуживание среднего уровня, на принудительное распределение выпускников, работу на государственном предприятии и сохранение предприятий в государственной собственности, даже если их доходы будут невысоки. Однако среди всех альтернатив, предполагающих более высокую роль государства, самой популярной остается сохранение гарантированной работы. Но относительно распределения выпускников, отказа от приватизации предприятий иностранцами и работы на государственном предприятии мнения населения за 10 лет поменялись кардинально. Это говорит о том, что население в своих представлениях реагирует и на меняющуюся экономическую реальность, и на риторику властей.

Например, постепенно поменялось отношение к приватизации: теперь все еще звучит термин инвестиции, и они приветствуются, если обеспечивается экономическая стабильность предприятия и сохраняются рабочие места.

Исследования 2008, 2012 и 2018 гг. также включали вопрос о том, что, по мнению белорусов, должно обеспечивать для них государство. Результаты опроса 2012 г. показали, что на фоне череды финансовых кризисов и после отмены ряда льгот, ожидания белорусов от государства в целом значительно снизились. Чтобы абстрагироваться от этого эффекта, сравним оценки того, что должно обеспечивать государство по нормализованной шкале, т.е. учитывая только рейтинг ожиданий – что является самым актуальным, что менее актуально, а что является наименее значимым среди других ожиданий.

Если рассматривать составляющих государственной политики, которые относятся к топ-7, т.е. те, важность которых оказалась в 2018 г. среднего, среди них оцениваемых можно выделить 3 группы: те, которые всегда были и остаются очень важными, те, важность которых росла постепенно, и те, актуальность которых резко увеличилась к 2018 г.

К первой группе стабильно важных ожиданий от государства относятся: обеспечение качественного медицинского обслуживания (в топе на протяжении 10 лет), защита от криминала, гарантия соблюдения законности. Ко второй группе параметров, актуальность которых растет из года в год, относятся возможность зарабатывать, обеспечение соблюдение работодателями обязанностей перед работниками, гарантия трудоустройства. И к последней группе параметров, важность которых резко возрастает, относится – обеспечение пенсии! Но в дополнение можно указать и возможности предпринимательской деятельности, важность которых хотя и ниже среднего, но значительно возрастает в 2018 г.

Можем ли мы из этого делать вывод о том, что белорусы полностью переориентировались на рыночную экономику и готовы взять ответственность за свое благосостояние на себя? С одной стороны, они действительно более склонны к тому, чтобы искать возможности зарабатывать. С другой – все сильнее полагаются на роль государства как регулятора экономических отношений. Исходя из ожиданий белорусов, для активной трудоспособной части населения должны обеспечиваться условия, в которых они могут беспрепятственно зарабатывать деньги, но вместе с этим государство должно обеспечивать права работников (в представлении белорусов эти два ожидания не противоречат друг другу) и поддерживать уязвимые группы (обеспечивать пенсии и предоставлять рабочие места безработным).

Можно сказать, что требования населения к государству, действительно, высоки. И чтобы им соответствовать, необходимо развивать рыночную экономику, сохраняя сильный социальный элемент. Недаром по результатам исследования в рамках проекта «Рефорум» в 2015 г. из всех предложенных моделей развития большинство белорусов предпочли, чтобы страна развивалась по модели Швеции – 41,1%.