Видеофакт: В Минске девушки попытались поцеловать памятник городовому 10 19.11.2018, 10:59

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Фото: svaboda.org

Попытку пресекла милиция.

Памятник городовому возле здания МВД пытались поцеловать девушки. Милиционер пресек эту попытку и отметил, что к этой скульптуре нельзя даже прикасаться. Видео разместил Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Напомним, ранее подросток из Минска ударил по «лицу» памятник городовому возле здания МВД. Позже он публично извинился за то, что «причинил вред этому памятнику и сотрудникам милиции».

На следующий день молодой человек повязал шарфик на скульптуру городового. Его задержали.