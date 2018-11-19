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Видеофакт: В Минске девушки попытались поцеловать памятник городовому

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  • 19.11.2018, 10:59
  • 1,298
Фото: svaboda.org

Попытку пресекла милиция.

Памятник городовому возле здания МВД пытались поцеловать девушки. Милиционер пресек эту попытку и отметил, что к этой скульптуре нельзя даже прикасаться. Видео разместил Telegram-канал «Беларусь головного мозга».

Напомним, ранее подросток из Минска ударил по «лицу» памятник городовому возле здания МВД. Позже он публично извинился за то, что «причинил вред этому памятнику и сотрудникам милиции».

На следующий день молодой человек повязал шарфик на скульптуру городового. Его задержали.


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