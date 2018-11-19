Видеофакт: В Минске девушки попытались поцеловать памятник городовому

Видеофакт: В Минске девушки попытались поцеловать памятник городовому10
- 19.11.2018, 10:59
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Попытку пресекла милиция.
Памятник городовому возле здания МВД пытались поцеловать девушки. Милиционер пресек эту попытку и отметил, что к этой скульптуре нельзя даже прикасаться. Видео разместил Telegram-канал «Беларусь головного мозга».
Напомним, ранее подросток из Минска ударил по «лицу» памятник городовому возле здания МВД. Позже он публично извинился за то, что «причинил вред этому памятнику и сотрудникам милиции».
На следующий день молодой человек повязал шарфик на скульптуру городового. Его задержали.