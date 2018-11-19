Леонид Гозман: Путин получил сильный щелчок по носу 2 19.11.2018, 11:23

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Леонид Гозман

Фото: facebook.com/civilforum

Кремль поймали за руку.

События, связанные с Российской Федерацией, не покидают сводки мировых СМИ: неожиданная поимка российского шпиона в Австрии; бойкот Всемирного экономического форума в Давосе, куда не пригласили троих российских олигархов, приближенных к Владимиру Путину; агония в связи с предстоящим получением Украинской православной церковью Томоса от Вселенского Патриарха и многое другое.

Какие последствия ожидают Россию в связи с нашумевшими скандалами, OBOZREVATEL узнавал у российского оппозиционного политика в рамках еженедельной рубрики "Другая Россия" с Леонидом Гозманом.

– В Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны по подозрению в шпионаже в пользу России. Поначалу канцлер Австрии Себастьян Курц осудил действия РФ и заявил, что шпионаж против нейтральной страны недопустим. Но несколькими днями позже он сказал, что в Австрии не намерены портить "хорошие отношения" с Россией из-за шпионского скандала. Неужели Вена проглотит факт поимки российского шпиона, чтобы не ссориться с Кремлем?

– Я думаю, что Вена проглотит, и, честно говоря, эта история вполне себе обычная. Все за всеми шпионят, это нормально, это существующая практика. Ничего страшного на самом деле не случилось, потому что даже если учитывать какие-то особые отношения, которые пытаются выстраивать Россия и Австрия в противовес Евросоюзу, и то, что Вена не предполагала подобных действий от союзника, — надо понимать, что полковника завербовали 20 лет назад, так его выбрасывать что ли?

Тем более, он сейчас в отставке, ничего особенного он передавать не мог. При всем своем критическом отношении к российской политике, ничего такого я здесь не вижу.

Но есть другая забавная вещь, во-первых, эта история, как некий щелчок по носу нашего начальства. Вспомним, как Владимир Путин ездил на свадьбу к главе Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, там он даже станцевал с ней. А потом эта дама отменяет визит в РФ в начале декабря из-за вот этого скандала. Это стало довольно сильным моральным щелчком по носу нашей власти

Еще что интересным и довольно смешно — наше руководство опять обиделось на весь мир и партнеров. Заявление Лаврова по этому поводу было, как по мне, довольно странным: "Ну что же вы вот так вот сразу, можно было к нам обратиться, мы бы объяснили", — говорил он. Слушайте, ребята, вас поймали за руку, может, в этом нет ничего страшного, но вы хотя бы не упирайтесь.

Сказали бы: "Да, было 20 лет назад. Извините, так получилось". Но наши занимают позицию такую, как занимают по войне на Донбассе, которую мы, к сожалению, ведем на вашей территории, — нас там нет. Все понимают, что мы там есть, но нас там нет. Вот от этой дурацкой позиции РФ проигрывает, потому что если бы Россия в тех конфликтах, в которые вовлечена, занимала более открытую позицию, то очень многие в мире поняли бы ее. Потому что мы с вами живем не только по писаным законам, но и по неписаным.

По неписаным законам можно апеллировать к каким-то вещам, которые нигде не прописаны. По какому закону убили Бен Ладена (основатель террористической группировки "Аль-Каида". — Ред.)? Есть закон, который позволяет американскому спецназу высадиться в Пакистане и уничтожить этого негодяя? Нет такого закона. Тем не менее они это сделали, и никто их не осудил, даже поддержали.

А теперь представьте, если бы американцы убили Бен Ладена, а потом стали отрицать свою причастность к этому? Была бы совершенно другая картина.

Вот это та традиция, которая бьет по имиджу России. Кому это нужно, я, честно говоря, понять не могу. И эта ситуация с австрийским полковником, как мне кажется, легко разрешилась бы без ущерба достоинству нашего руководства, если бы в тот момент, когда это случилось, кто-то из МИДа сказал бы: "Да, мы виноваты. Агент еще 20-летней давности, тогда еще СССР существовал".

А они сразу начали говорить, что ничего не обосновано, русофобия и так далее. Ребята, ну что это такое?

Это очень смешно, да и вообще, все было бы весело, если бы Россия не вела войну на Донбассе и в Сирии, где погибают люди.

– Цена нефти опустилась ниже $65 за баррель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Администрации президента следят за этой ситуацией, но что с ней собираются делать — не уточнял. Как падение цен на нефть отобразится на экономике России?

– Это, конечно, какие-то топ-секреты нашей страны, мало кто знает, что у нас на самом деле с деньгами, что у нас с запасами. Вы понимаете, даже хорошие специалисты ошиблись в оценке российской экономики, она оказалась значительно более стабильной, чем люди думают. Нравится это или нет, но она пережила падение цен на нефть, очень болезненные санкции и так далее.

Да, проблемы есть, но в общем система осталась на плаву. Наверное, нет ни одного человека в стране, который понимает все запасы прочности системы, никто не понимает, какая капля может стать последней.

Во всяком случае я думаю, что этот уровень падения цен на нефть не сможет обрушить российскую экономику, но сложности создать способен.

Но есть и другой момент. Я абсолютно понимаю негативное отношение украинцев к россиянами, было бы странно, если бы его не было, но нужно понимать, что если у нас будет настоящий коллапс, то Украине тоже мало не покажется. Потому что страна в коллапсе начнет делать такие истерические движения, а мы с вами соседи, а ядерного оружия у нас много, и вообще, армия достаточно мощная. И как ни странно, наш общий с вами интерес состоит в том, чтобы российская экономика не лопнула.

Я вполне понимаю те основания, на которых нас воспринимают за жестокого врага, как по-другому? И многие желают нашей стране всяческих неприятностей. Но нужно понимать, что есть некий уровень неприятностей, после которых это затронет и Украину.

– Украина в процессе предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. В Кремле это событие воспринимается крайне негативно, и мы понимаем, что Россия будет всячески препятствовать созданию единой поместной церкви в Украине. Какие шаги могут предприниматься в РФ, чтобы навредить украинской церкви?

– Мне кажется, что для руководства РФ крайне важно было сохранить контроль за значительной частью православных приходов на территории Украины. То, что они не смогли этого сделать, говорит о том, что наша церковная дипломатия находится на таком же низком уровне, как и все остальное в нашем государственном правлении. Потому что так тупо себя вести, как они, это просто невозможно.

Еще 10 лет назад Вселенский Патриарх Варфоломей высказывался крайне отрицательно относительно возможности предоставления автокефалии украинской церкви. Теперь он поменял позицию, а почему? Как мне кажется, это все из-за хамского давления со стороны РПЦ.

Почему это важно сохранить России? Во-первых, потому что РПЦ – это ни разу не церковь, а департамент Администрации президента, и ведут они себя соответственно. И понятно, что это просто прямой контроль, это агентура России в значительной степени. Хотя я не отрицаю, что есть священники Московского патриархата действительно верующие и порядочные, некоторые из них во время Майдана вставали между "Беркутом" и людьми.

Второе, почему РФ так важно сохранить, это то, что наши претензии стать "третьим Римом", значительно связаны с тем, что наше государство еще до революции пыталось подменить мировое православие, которое было достаточно демократичным — патриархи и приходы же не зависели друг от друга, они пытались это подменить такой вертикально интегрированной структурой, в которой доминирует Россия, и события с украинской церковью — для них страшный удар.

Что они будут делать? Я думаю, они постараются всячески препятствовать переходу УПЦ Московского патриархата под юрисдикцию Константинополя, а потом — независимой автокефальной церкви Украины. Они постараются, чтобы этот процесс шел с каким-то актами насилия, беспорядками, провокациями. Почему это важно для них? Потому что Вселенский Патриарх не может предоставить Томос до тех пор, пока внутри Украины не создастся хотя бы видимость порядка.

Если это будет сопровождаться драками, не дай Бог кого-то ранят или еще больше, убьют, а провокаторы могут это сделать, если это будет сопровождаться скандалами, забастовками и прочим, — тогда Вселенский Патриарх может передумать предоставлять Томос.

Украина в плане предоставления Томоса сейчас добилась огромного успеха, это очень важно, но это все порождает ожидание, если после этого вы его не получите в обозримом будущем, то ваш успех приведет к поражению. Так что это реально рискованная и сложная ситуация. И тут очень много зависит и от вашего политического руководства, потому что крайне важно, чтобы люди, прихожане, рядовые священники в приходах МП понимали, что им как минимум ничего не грозит. Но получится это у вас или нет, не знаю, но я искренне надеюсь, что получится.

Очень неправильная ситуация, когда ваши приходы подчиняются церковной структуре другой страны, да еще и той, которая с вами воюет.

– После того, как трех российских олигархов не пригласили на Всемирный экономический форум в Давосе, в РФ стали подумывать о полном бойкоте данного мероприятия. Президент Владимир Путин заявил, что отсутствие России на этом форуме точно не скажется на авторитете страны в мировой экономике. А вы как думаете?

– Экономика России, конечно, пострадает, потому что экономика может развиваться тогда, когда она открыта, когда она интегрирована в мир, у изолированной экономики, даже такой большой страны, как Россия, нет шансов развиваться.

Это очень плохой признак, признак того, что с нами не хотят иметь дело уже не по каким-то конкретным причинам, а просто сказали "нет". Это ужасно неприятная ситуация. Мне кажется, бойкотировать Давосский форум со стороны нашего правительства — это совершенно неправильно.

Правительство проявляет солидарность с теми людьми, которых не пригласили туда, и это правильно — соблюдать солидарность со своими гражданами. Но только наше правительство это делает не тогда, когда затрагиваются интересы большого числа людей, а когда затрагиваются интересы начальства. Они обеспечивают интересы малого круга людей, а не своих граждан.