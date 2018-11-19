Автор двух дублей Беларуси в Лиге наций: Я не форвард, мои голы – стечение обстоятельств 19.11.2018, 11:48

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Полузащитник Станислав Драгун готов и дальше подключаться и забивать.

Игроки сборной Беларуси прокомментировали выход команды в плей-офф Лиги наций, отметив командное взаимодействие, настроенность на победу и трезво оценили дальнейшие шансы на попадание через новый турнир на Евро-2020, пишет tut.by.

Полузащитник Станислав Драгун, оформивший дубли в ворота Люксембурга и Сан-Марино, не уверен, что может играть чистого нападающего, но готов подключаться и забивать.

Форвард Антон Сарока, автор второго гола в ворота Сан-Марино и эффектного паса в матче против Люксембурга, благодарил партнеров за игру и выразил надежду, что сборная сохранит костяк, усилившись молодыми игроками.

Защитник Сергей Политевич сказал, что эйфории нет, а есть небольшая усталость, добавив, что команда сделала то, что и должна была сделать.

Защитник Денис Поляков рад, что команда победила, и рад тому, что игроки сумели настроиться на матч.