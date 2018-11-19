«Еще немного - и будем возить людей по цене маршруток» 17 19.11.2018, 11:47

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Исповедь витебского таксиста.

Чтобы как-то выжить, витебским таксистам приходится работать по двум путевым листам, а то и дурить пассажиров, пишет витебская «Весна».

Витебский водитель Александр работает в такси 6 лет. Но говорит, что так тяжело и дешево, как сейчас, никогда не таксовалось. По его подсчетам, среднестатистический таксист зарабатывает за 12 часов работы в Витебске не более 25-30 рублей ($12-13) (на арендованном авто).

Почему такое дешевое такси в Витебске

"Не знаю, может, в Минске таксисты цветут и пахнут, но в Витебске мы потихоньку загибаемся. Смотрите: до прихода в 2016 году ProTaxi (сервис 72-20) таксисты могли заработать за день около 100 рублей (50 долларов). ProTaxi сбила цены наполовину. Потом появились такси "Максим" - еще минус 30%. Мало того — заработало "Яндекс.Такси". И это полные кранты, ведь зарабатываем сейчас около 25-30 рублей за день ", - накипело у Александра.

"Если, не дай Бог, еще какой-нибудь Uber здесь появится - то вообще по цене маршруток будем людей возить", - добавляет.

Много аварий? Ведь таксисты невыспавшиеся

Александр рассказывает, что в разных службах такси зарабатывают приблизительно одинаково. А чтобы иметь больше - работают по двум путевым листам.

"По одному путевому можешь работать не более 6 дней в неделю по 12 часов. Но люди берут два путевых. Они приходят с одним, им доктор отмечает время. Когда отъездят 12 часов, этот путевой прячут и берут второй, снова отмечаются и работают еще 12 часов. Именно поэтому у нас таксисты так часто попадают в аварии, машины бьют и людей подвергают смертельной опасности. Ведь сонные все..." - уверяет таксист.

Он утверждает, что наниматели знают об уловках с путевыми, но молчат, потому что им выгодно - на одной машине работает меньше людей.

"Все об этом знают. Но наши "бояре", то есть хозяева авто, имеют деньги с каждой машины, и им совсем "параллельно", сколько там зарабатывают их водители.

Люди на них работают - и ладно. Но работают только потому, что в Витебске нет другой работы и выхода нет никакого.

И мы здесь все ждем, что вдруг однажды случится фантастический заказ - и мы заработаем кучу денег. А его нет, этого заказа. И пока что не предвидится...»- сокрушенно улыбается собеседник.

"Бояре" эти просто обнаглели

Рассказывает, что недавно владелец машины, на которой он работает, поднял арендную плату с 38-ми до 46 рублей за сутки. Делал это в течение месяца - еженедельно поднимал на 2-3 рубля.

"Понимаете, сегодня в Витебске переизбыток водителей, которые хотели бы работать, и "бояре" этим пользуются. Вот мой взял да поднял просто так аренду на 8 рублей, чтобы уволить ненужных. Придет больше водителей - повысит еще больше. Ведь всегда найдутся люди, которые будут работать за кусок хлеба с солью. Будут платить 60 рублей аренды - и жить в той машине...» - считает Александр.

"Я вот искал недавно работу на другую машину, хотел работать сутки через двое. А наниматель мне: "Я ищу водителя, который будет работать сутки через сутки. Я говорю: "Это же очень тяжело. И опасно. Нельзя так! Я же с пассажирами еду, часто - с детьми. А вдруг что случится? .. "Всем пофигу! "Бояре" эти просто обнаглели, потому что видят, как много людей ищут работу и готовы работать за копейки", - уверен витебский водитель такси.

Утверждает также, что очень часто наниматели не платят за водителей взносы в фонд социальной защиты, из-за чего у таксистов возникают большие проблемы.

"Теперь мы - натуральные рабы. И жаловаться некому, профсоюзов нет. Если что хозяину не понравилось - говорит "до свидания", и все. Своего Васю он вместо меня быстро найдет...», - считает водитель.

Таксисты - "пираты" и даже — бесправник

Александр говорит, что в такси везде мошенничество. Случается даже такое, что в городе таксуют люди без удостоверений водителя.

«Не верите? .. А я знаю таких людей, и знаю, что за фирма их трудоустроила. Да, люди работают без прав. Типа: "Ездить умеешь?» - «Ну, умею" - "Ладно, иди работай". А он мало того что необходимого стажа не имеет, так у него и прав нет. По крайней мере знаю точно, что работают в такси люди, которых лишили прав по пьянке. У них осталась ксерокопия удостоверения, они ее отдали и спокойно таксуют ", - рассказывает.

По словам Александра, достаточно и тех, кто ездит по Витебску "под черным флагом". Эти "пираты" должным образом оклеены и имеют на крыше шашечки, но таксометра у них нет, налогов они не платят. Правда, и хозяин за аренду берет с них больше, но "пираты" легко компенсируют те расходы жирными заказами от знакомых диспетчеров.

А кому платят таксисты, которые "испокон веков" стоят на железнодорожном вокзале, одному Богу известно, говорит Александр. Рассказывает, что не раз имел с ними дело, когда отбивал у них клиентов. Утверждает, что "вокзальные" загибают цену вдвое-втрое превосходящую цены в остальных такси. Контрольные же органы закрывают на это глаза.

"Как заработать больше? Поставить таксометр на другой тариф и обманывать клиента. Некоторые так и делают - каждого пассажира на процентов 20 дурят. Я так не могу..." - признается Александр.