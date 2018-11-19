Какие секреты откроет нам кулинария ВКЛ 19.11.2018, 11:58

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Богатая и удивительная история у блюд, которыми наши предки угощали своих гостей.

Взять, к примеру, всем известные "колдуны". Сегодня это блюдо готовят из картофеля. Но так не всегда было. Ведь еще в эпоху князей Витовта и Ягайло о картошке среди литвинов никто и не слышал, пишет litvin.pl.

Между тем само название кулинарного изыска «колдуны» вошло в старобелорусский словарь в 15-м веке. Оно пришло то ли из немецкого, то ли из чешского языка. Литовско-белорусские татары уверены, что это исключительно их блюдо, при этом у них его принято называть – «кундумы». Готовят они данное блюдо на масштабные праздники.

Как правильно приготовить "колдуны"? Рецепт древний, но простой. Нужно замесить тесто на воде и яйцах. А в качестве начинки добавить мясо, соль/перец и лук. А сейчас такое блюдо современная кулинария называет пельменями.

Отдельная история у литвинских "перников". Или пряников, как говорят восточнее Беларуси. Сладкое угощение пришло к нам из язычества. Тогдашняя кулинария была проста, но основательна. Потому что угощала богов!

Когда-то люди поклонялись сразу нескольким Богам. Например, Громовержцу Перуну. Жители боялись его и делали жертвы в виде животных. Вели на убой быков, коз, коров. И все для обретения милости Перуна.

Но кто-то подумал, что слишком будет накладно за каждое моление Перуну отдавать ему целого быка. Тогда взяли тесто и стали лепить из него крохотных быков да прочую живность. Эти испеченные в печи лакомства тоже дарили богам.

Так получилось чудо кулинарии, которое было названо в честь Бога Грома, то есть «Пернiкi». В итоге грозный Перун совсем даже не обиделся и не разозлился, он не стал отвергать такого угощения. Потом белорусы-литвины каждый год преподносили Богу пряники, хотя со временем и это делать перестали, ведь пришло время Христианства. Так «Пернiкi» превратились в те самые, вкусные пряники.

Конечно, с годами их вкус был немного изменен. Например, первые пряники были из ржи, ведь мука из пшеницы в ВКЛ появилась лишь в 19 веке.

К колбасе в Великом Литовском Княжестве всегда относились с почетом не только крестьяне, но и шляхетские жители. На любое событие или праздник, обязательно готовили колбасу. Кулинария прошлого знала сотни рецептов колбас.

Определенно: без колбас не обходился и пиршественный стол Витовта, устроенный в честь победы на Грюндвальском поле. В середине 18 века, как мы знаем из мемуаров, без колбас разных сортов не обходилось ни одно шляхетское и крестьянское застолье. Например, повар уважающей себя шляхецкой усадьбы обязан был уметь приготовить двенадцать различных блюд из колбасы, королевский же повар – в два раза больше.

Разница между кулинарией вельмож и кухней крестьян, разумеется, была. Однако в те старые времена выражалась она лишь в количестве блюд и качестве их приготовления. Простейшую колбасу делали так: брали свиную кишку и набивали ее сырым мясом, в которое изначально были добавлены перец, чеснок и соль. Так как кишка набивалась пальцами, то и стали называть «пальцовка» или «пальцем пханая».

Кухня литвинов-белорусов не обходится без блинов. Часть историков считает, что первые блины были дрожжевыми и появились они в 11 веке. А дело было примерно так.

Десять веков тому назад наш предок подогревал кисель из овсяной крупы, но отвлекся. Кисель начал румяниться. И что теперь с ним делать? Предок решил подрумянить его и со второй стороны, а затем попробовал. Ему очень понравилось то, что он приготовил. Так и испекся первый блин.

Историк России, а еще и знаток кулинарии Похлебкин считал, что на Руси блины были еще до 9-го века, но назывались они тогда не «блины», а «млины». Слово «млин» произошло от слова «молоть».

На землях Литовского княжества готовили пищу из разных видов муки, и из гороховой, и из гречневой, и из овсяной, и из ржаной, и даже делали смеси разных видов. Так вот, литвины, так же как и белорусы, пекли блины из нескольких видов муки. В Беларуси раньше блины были бездрожжевыми.

Теперь вспомним о блюде, под названием «Верещака». При короле Августе III служил некий повар. Звали повара - Верещака. Вспомним о том, что королевский повар должен был уметь приготовить колбасу двадцати четырьмя различными способами. И вот Верещака придумал блюдо из колбасы, вторым составляющим которого были блины. Король блюдо оценил по достоинству, поэтому вскоре его стали готовить многие. В наше время «Верещака» так же подается с блинами из гречневой крупы.