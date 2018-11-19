Вопрос с передачей Курил Японии уже решен? 6 Виктор Ларионов, «Русский монитор»

19.11.2018, 12:07

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Что стоит за словами пресс-секретаря Путина.

Пропагандистские СМИ начали кампанию по подготовке общественного мнения в РФ к передаче Курильских островов Японии. После сингапурских переговоров между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ о перспективах заключения мирного договора между РФ и Японией на основе советско-японской декларации 1956 года стало очевидно, что в условиях, когда экономическая ситуация в стране катится к катастрофе – вариант сдачи российской стороной двух островов Курильской гряды Хабомаи и Шикотан в обмен на возможные преференции со стороны Японии, всерьез рассматривается в Кремле. При этом, едва ли в Кремле не отдают себе отчет в том, что после непопулярной пенсионной реформы, которая, прежде весьма болезненно ударила по популярности Путина среди его социальной «базы», передача Курил будет восприниматься как прямое предательство. Что делает задачу пропагандистов совершенно неподъемной, впрочем, будет любопытно посмотреть на то, как Соловьев и Скабеева будут рассказывать о том, как правильно и хорошо будет отдать Японии острова (про то, что получать пенсию от государства плохо и неправильно, россияне от них уже слышали).

В дело уже включился Песков, который в эфире телеканала «Россия 1» (ВГТРК) «успокоил» дорогих россиян тем, что никакой «сепаратной сделки» не будет, а «автоматическая передача» территорий Японии невозможна категорически. Правда не совсем понятно, что Песков имел под словом «сепаратная» сделка – так как термин «сепаратный» в политике означает то, что две стороны отдельно (сепаратно) договариваются между собой в тайне от других заинтересованных сторон. Именно поэтому «Брестский мир», называли сепаратным: тогда большевики сепаратно договорились с немцами о своем выходе из Первой мировой войны, предав союзников Росси по Антанте и отдав немцам огромные территории. Поэтому слово «сепаратный» из уст Пескова, который не может не знать его значения – скорее всего просто оговорка по Фрейду. Очевидно, что сделка готовится сепаратно от российского народа.

Более того, когда речь идет о том, что президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились взять за основу предстоящих переговоров по данной проблеме (Абэ должен скоро прилететь в Москву) советско-японскую декларацию 1956 года, надо понимать, что никакого другого толкования, кроме как очевидной готовности «Владимира Таврического», отдать часть территории России Японии, быть не может – эта декларация прямо подразумевала их передачу, как условие подписания мирного договора. Что же касается еще одного песковского перла о невозможности «автоматической» передачи Курил – у меня не получилось вспомнить, исторических прецедентов, когда территория одной страны «автоматически» отходила другой. Крым – например отжимали в «ручном режиме», так и с Курилами автоматика не потребуется.

В заключение, хочу сказать, что как автор этой статьи – я являюсь сторонником урегулирования этого территориального спора, мешающего установления нормальных добрососедских отношений с Японией и, кроме того, при условии хорошей работы дипломатов, могущих принести России немало материальных выгод. Однако ситуация, когда путинская камарилья за нашей спиной сепаратно о чем-то договаривается – совершенно недопустима. Ведь очевидно, что острова они отдадут, но вот материальные выгоды достанутся Тимченко и Ротенбергам, а не России. Поэтому, лучше мирный договор с Японией отложить на время после Путина. Тем более, что ждать, судя по всему, осталось совсем недолго.

Виктор Ларионов, «Русский монитор»