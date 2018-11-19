Контролер: Если будем прощать, люди вообще перестанут оплачивать проезд 20 19.11.2018, 12:13

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Контролер в автобусе рассказала всю правду о своей работе и доходах.

Жительница Барановичей, которая работает контролером в автобусе, рассказала Intex-press, что самое страшное в ее работе, от чего зависит зарплата контролера и на чем экономит, чтобы съездить на море:

- В детстве я мечтала быть проводницей. С железной дорогой не получилось, но все-таки моя работа связана с транспортом.

В мои обязанности входит проверка документов на проезд, а также того, действительны ли они: надо удостовериться, что проездной на тот месяц или на ту декаду, что нужно.

Мы, контролеры, понимаем, что проезд сейчас стоит дорого. Но люди ведь не ходят в магазин, если у них нет денег. Так и с общественным транспортом: хочешь ездить – плати.

Бывает, становится жалко престарелую женщину, у которой в кошельке последний рубль до пенсии остался, а до поликлиники ей доехать надо. Не штрафуем. Но такое бывает редко. Если мы будем всех прощать, люди вообще перестанут оплачивать проезд.

Нужно иметь железные нервы

Работу контролера легкой не назовешь. Во-первых, приходится трудиться при любой погоде, во-вторых – ловить безбилетников морально сложно. Иногда почти час доказываешь человеку, что талон пробит дважды, а он кричит, что только что его купил. И нужно иметь железные нервы, чтобы прийти к консенсусу.

График работы у нас двухсменный, скользящий. Первая смена с 5.30 до 14.00, вторая – с 14.00 до 22.30. Приходится или очень рано вставать, или поздно ложиться. Но самое ужасное – это буйные и пьяные пассажиры. Могут и обозвать, и ударить.

Редко, но бывают и приятные моменты. Иногда пассажиры комплименты делают, с праздниками поздравляют.

«Прожить с ребенком было бы сложно»

Моя зарплата состоит из оклада и премии. Оклад – меньше 130 рублей. Все остальное зависит от количества проверенных за смену автобусов (за 8 часов нужно проверить 40 штук), количества выявленных безбилетников. На размер зарплаты влияют и жалобы (если они обоснованы, зарплата меньше). Бывает, что за месяц выходит 400 рублей, а бывает 600–800. Но большие зарплаты – редкость, обычно я получаю около 500 рублей.

На такие деньги прожить с ребенком было бы сложно. Хорошо, что бывший муж оплачивает школьное питание, иногда покупает ребенку одежду, обувь. На алименты я не подавала, но материальная поддержка с его стороны весьма кстати.

Вкусности – только сразу после зарплаты

Большая часть дохода уходит на оплату коммунальных услуг и продукты. Если на коммуналке сэкономить сложно, то еду я стараюсь покупать с умом: чтобы и полезной была, и не очень дорогой. Никогда не приобретаю полуфабрикаты, всегда готовлю сама. Даже когда иду в гости, предпочитаю сама сделать тортик: получается и качественнее, и дешевле.

Продуктов, которые быстро портятся, приобретаю немного – сколько съедим, чтобы потом не пришлось выбрасывать. Летом ставлю закатки, хотя многие мои знакомые давно уже этим не занимаются. Картошку, свеклу, морковь закупаю осенью, чтобы на всю зиму хватило. Мясо покупаю только на рынке и в основном по воскресеньям после обеда, когда цены на него минимальные.

Не сказать, что в еде мы очень ограничиваем себя – у людей бывает и хуже. Но и излишеств в нашем меню нет. Позволить себе какие-нибудь дорогие вкусности (например, морепродукты) можем разве что сразу после зарплаты.

Штопаю, зашиваю, перешиваю

Относительно немного трачу на одежду, обувь. Если кто-то из знакомых отдает ношеные вещи, никогда не отказываюсь. Иногда одеваюсь в секонд-хендах. Если нужно купить новую вещь, приобретаю только качественную, чтобы служила долго.

Скупой платит дважды: купив некачественную дешевку, можно ее через месяц выбросить. Хорошие вещи всегда ремонтирую: штопаю, зашиваю, перешиваю.

Крупные покупки могу себе позволить редко, и то если найду нужный товар по приемлемой цене. Недавно, например, нашла недорогую посудомоечную машину. Купила ее в рассрочку, потому что оплатить сразу мне не по карману.

Заначку – на отдых

Косметику я покупаю только белорусского производства – она недорогая, а по качеству не уступает импортной. Когда выбираю бытовую химию (да и остальные товары тоже), обращаю внимание на акции, скидки. Моющее средство беру в большой таре – так дешевле. Тут копейка, там копейка – за месяц выходит неплохая экономия.

Чтобы осенью и зимой не тратиться на лекарства от простуды, летом мы с ребенком вдоволь едим фруктов, ягод, ближе к холодам принимаем курс витаминов – белорусских, недорогих.

Каждый месяц я стараюсь хоть что-то отложить. А потом, если нет никаких непредвиденных расходов, трачу заначку на что-нибудь стоящее. Например, на отдых на море. Дорогие курорты не по карману, но и за небольшие деньги можно отлично позагорать и отдохнуть.