100 лет назад официально было объявлено о независимости Польши 19.11.2018, 12:18

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Документ, подписанный Юзефом Пилсудским, транслировали с варшавской Цитадели.

Сто лет назад Польша официально объявила о своей независимости. Документ, подписанный три дня ранее Юзефом Пилсудским, был транслирован с варшавской Цитадели, передает «Радио Польша».

Трансляция радиограммы, сообщающей о независимости, происходила в течение нескольких часов 18 и 19 ноября 1918 года после того, как Цитадель, где находилось радиооборудование, перешла в распоряжение польской армии. До ноября 1918 года варшавская Цитадель находилась в руках германских войск.

С содержанием телеграммы, провозглашающей независимость Польши, ознакомились правители стран Европы, а затем и мира. Радиограмма сообщала о том, что Польша вернулась на карту мира и на каждую агрессию в отношении ее независимости ответит огнем.

Телеграмма стала декларацией независимости государства, отмечает историк Гжегож Новик: «В телеграмме сказано, что Польское государство было образовано в качестве проявления воли всего народа. Следующее предложение чрезвычайно важное: «...основано на демократических нормах».

В ночь с 18 на 19 ноября Польское Радио транслировало содержание радиограммы: «Как главнокомандующий Польской армии, я намерен известить воинственные и нейтральные правительства и народы о существовании независимой Польши».