Сельчане в заброшенных агрогородках остались один на один с проблемами 2 19.11.2018, 12:32

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От чиновников сельчане слышат только обещания.

Инвалиды, пенсионеры и школьники – именно они больше всего страдают от неблагоустроенности в агрогородке Илья Вилейского района. Местные жители жалуются на плохие дороги и неудобный общественный транспорт, передает «Белсат».

О проблемах сельчане напоминают местным властям постоянно, однако в ответ слышат только обещания.

Стоит немного свернуть с асфальтовой дороги на главной улице Советская в агрогородке Илья, как сразу попадаешь в песок и лужи. Александр Пиридович преодолевает дорогу с риском выпасть из своей старой и сломанной инвалидной коляски, которую годами обещают обновить.

«Чтобы мне выехать метров сто из своего переулка на улицу, я раз 10-15 отдыхаю. Ведь летом песок проваливаешься, а осенью-весной – грязь, колеса вязнут», – говорит житель Ильи, инвалид-колясочник Александр Пиридович.

Местные шутят: дороги, как после войны – мол, примерно тогда их и ремонтировали последний раз. И это не единственная беда в Илье, говорят сельчане.

«Я в агрогородке Илья живу. Здесь в центре поменяли забор – бесплатно. А мне говорят – деньги плати, потому что я живу на соседней улице».

«Была остановка автобуса: Молодечно – Красное – Илья – эту остановку убрали. Мы люди пожилого возраста, у нас проблема – болят ноги. А чтобы добраться до новой остановки – надо пройти полтора километра».

«Возле сельсовета сделали дорогу, но в школу – очень, очень плохая дорога детям ходить. Асфальт не проложили, ямы, а столько детей в школу ходит много лет. Моя старшая внучка отучилась 11 лет, а дорога все такая же».

Местные пытались взять дела в свои руки – скинулись из собственных денег на местный мини-рынок, но бывший председатель сельсовета Николай Русак поставил его в полутора километрах от деревни – прямо возле собственной агроусадьбы. Собрали десятки подписей за автобус с откидными пандусами.

«Обратились, чтобы выделили транспорт, в который коляской можно заехать. У нас только в Илье таких – шесть, инвалидов-колясочников. Нам предложили раз в месяц, но нас это не устраивает. Мне нужно в больницу, а мне месяц ждать – я умру за это время».

Инвалиды-колясочники должны выполнять рекомендации врачей, регулярно бывать на приемах и проходить обследования, говорит местный житель, инвалид-колясочник Виктор Филистович.

Чиновники обо всех проблемах знают, с транспортом даже обещают решить.

«Мы рассматривали этот вопрос, сейчас собираем информацию. Периодичность этого автобуса – раз в месяц, раз в неделю… Это вопрос решаемый», – заверил заместитель председателя Вилейского райисполкома Виктор Снитко.

Вопрос решаемый. Правда, это также и вопрос приоритетов…

«Понятно, что денег мало и на все не хватает. Но тогда нужно исходить из интересов людей: что нужно делать в первую очередь, что во вторую и что – в третью. Может, ремонт кабинета подождет еще год, а ремонт дороги нужно делать здесь и сейчас», – так видит решение вопросов Директор офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский.

Дороги, транспорт и местный рынок – насущные проблемы, которые для жителей агрогородка Илья остаются неразрешимыми. Местные власти людей пока не слышат.