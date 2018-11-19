Макрон: Европе нужно больше суверенитета 19.11.2018, 12:52

Эммануэль Макрон

Фото: Mustafa Yalçn/Anadolu Agency/Getty Images

Хаос на мировой арене может предотвратить сильный ЕС.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал сделать Европу более сильным и более уверенным игроком в мире, который мог бы предотвратить хаос на мировой арене.

Об этом он сказал во время выступления в парламенте Германии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в последние дни использовали серию военных юбилеев для объединения проектов против популистских и националистических сил в Европе и изоляционистской политики Дональда Трампа.

Макрон выразил твердую поддержку Меркель по ряду реформ, направленных на укрепление Европы.

"Европа, и внутри нее франко-немецкая пара, обязаны не допустить, чтобы мир скатился в хаос, и должны вести его по пути мира. Именно поэтому Европа должна быть сильной... и получить больше суверенитета", - сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что именно Европа первой проталкивала идею зеленой энергетики и противодействия изменению климата, и сейчас наиболее сильно настаивает на многосторонних подходах к торговле, безопасности, миграции и экологической политике.

Он сказал, что Европа не должна "стать игрушкой великих держав, а должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность и оборону и не принимать роль подчиненного в мировой политике".