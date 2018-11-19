Блеск и нищета белорусской Фемиды 8 Диана Середюк

19.11.2018, 12:57

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Фото: «Радыё Свабода»

Пришло время открыть глаза и оглянуться вокруг.

На прошлой неделе в сети появились снимки шикарных интерьеров нового здания Верховного суда. Богатые люстры, украшенные стеклянными витражами стены, величественная статуя богини правосудия...

Новое четырехэтажное здание Верховного суда на улице Орловской в Минске не только находится буквально через дорогу от Дворца Независимости, но и повторяет его стилистику, что не удивительно: оба проекта сделал архитектор Владимир Архангельский.

Открыть новый «храм правосудия» планировалось до 7 ноября, но не успели, хотя стройка шла достаточно быстрыми темпами. И, стоит отметить, обошлась бюджету в круглую сумму.

Согласно тендерам на государственные закупки, один только фонтан с освещением стоит почти 300 тысяч долларов (598 594 рубля), а художественный декор здания обойдется в 814 тысяч долларов. За герб и надпись «Верховный суд Республики Беларусь» для фасада заплатили более 112 тысяч долларов, хрустальная люстра индивидуального изготовления для центрального холла обошлась почти в 90 тысяч долларов.

Но это еще не все. Изделия из натуральных камней белорусского производства на 1027 квадратных метров здания обошлись бюджету в 562 тысячи долларов. На полу - венгерское спортивное покрытие, 132 квадрата, которые стоили 5,3 тысячи долларов.

Камни для брусчатки и гранитный борт для здания суда потянули на 390 тысяч долларов. А уже упомянутый фонтан за 300 тысяч долларов в дополнение облицуют гранитом за 30 тысяч долларов.

Фото: «Радыё Свабода»

Что до всякой «мелочи», вроде лестничных ковров, их для здания главного белорусского суда привезли из Бельгии, потратив почти 6 тысяч долларов за 40 квадратных метров. А чтобы посетители и сотрудники суда лишний раз не топтали дорогие бельгийские ковры на лестницах, доставлять их с этажа на этаж будут три могилевских лифта, за которые заплатили 88 тысяч долларов (по 28 тысяч за штуку).

Что, уже закружилась голова от космических цифр? Ждите, это еще не все.

Снаружи здание подсветит специальным оборудованием за 95 тысяч долларов. На входе посетителей будет встречать флагшток за 17 тысяч долларов с государственным флагом. Что касается малых архитектурных форм (36 гранитных вазонов, 17 гранитных скамеек, 6 гранитных мусорок), использованных для отделки здания Верховного суда, то обошлись они бюджету страны в отнюдь не малую сумму - почти в 60 тысяч долларов.

Надо добавить, что строительство Верховного суда Беларуси, которое все же планируют открыть на лето, финансируется из государственного бюджета, бюджета Минска, а также за счет инвесторов и «других источников». Правда, в какой пропорции и какая в этом финансировании доля денег налогоплательщиков - то есть нас с вами - неизвестно. Зато теперь каждый белорусский мужчина сможет гордиться, что выполнил хотя бы одну часть из триады «дерево - дом - сын»: мол, не то что дом, а целый Верховный суд финансировал!

Фото: tut.by

На самом деле, появление снимков интерьеров суда могло бы стать поводом для очередных интернет-мемов на тему «дорого-богато», чтобы на этом фоне не появилась еще одна новость о том, что треть белорусов (а это более трех миллиона человек!) не может себе позволить минимум товаров и услуг.

И количество таких людей в нашей стране увеличивается третий год подряд. Так, в прошлом году в стране насчитывалось 3 миллиона 10,3 тысячи человек (или почти 34% от общей численности населения страны), среднедушевые ресурсы которых не превышали минимальный потребительский бюджет в расчете на одного домашнего в семье из четырех человек за месяц - 317,72 рубля.

Так для кого строятся все эти шикарные саркофаги? Может, от яркости подсветки в фонтане или дороговизны облицовки стен белорусский суд вдруг станет справедливым? Повлияют ли на независимость судей и искренность свидетелей-милиционеров стеклянные витражи и шикарные люстры?

У меня на этот счет нет никаких иллюзий. Чем хуже положение в государстве, тем важнее ее руководству любыми способами доказать обратное, чтобы удержать власть в руках. Не хватает денег из зарплаты или пенсии дожить до конца месяца? Чушь, зато обратите внимание, какой у нас суд красивый. В стране большие проблемы с правами человека? Да не может быть, вы только посмотрите, какой богатый белорусский Верховный суд - сразу видно, здесь уважают закон.

Но самое обидное, что это возведение потемкинских деревень (или судов, как в данном случае), действительно производит впечатление и достигает своей цели - скрыть за искусственным блеском настоящие проблемы общества.

Так, может, пришло уже время открыть глаза и оглянуться вокруг, обратить внимание на то, что действительно важно: критическое состояние экономики, здравоохранения, образования, социальной политики?

Ведь мы же не Фемида, чтобы жить с завязанными глазами.

Диана Середюк, «Новы час»