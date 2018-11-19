Переиграть Москву 1 Василий Головин

19.11.2018, 13:10

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Японский премьер Синдзо Абэ готов играть.

Японский премьер Синдзо Абэ явно надеется переиграть Москву — он считает, что президент Путин сознательно обострил игру, когда в сентябре во Владивостоке как бы вдруг и спонтанно предложил подписать мирный договор до конца года «безо всяких предварительных условий». Т.е. вообще без решения территориального вопроса. Типа — ну что, слабо?

Абэ отреагировал четко: он не стал обижаться и лезть в бутылку. Наоборот, японский премьер заявил, что, конечно, не принимает предложение Путина, но расценивает его, как проявление «горячего стремления к подписанию мирного договора». Абэ, как мне сказали, реально воспринял слова Путина как неожиданное приглашение к конкретному разговору.

И сделал встречный ход — предложил ускорить дело на основе совместной декларации 1956 года. Когда СССР пообещал передать сильно меньшую часть Южных Курил (самый маленький обитаемый остров Шикотан и ныне безлюдную гряду Хабомаи) после подписания мирного договора.

Но Абэ прекрасно понимает и, думаю, уже мог сказать Путину, что прямого механического возвращения к 1956 году для японского политика быть не может, Общественное мнение не сочтет это за победу, а над Токио, как говорится, не каплет. В 1956 году восстановление отношений с СССР было ему жизненно необходимо ( даже в ООН не принимали!). А сейчас с решением можно и обождать.

Короче, как мне кажется, Абэ считает, что договоренность с Токио (или видимость движения к ней) сейчас стали почему-то нужны Москве. И японский премьер готов играть.

Василий Головин, «Фейсбук»