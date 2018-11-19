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Ямочный ремонт по-бобруйски: дыру в тротуаре заткнули... пнем

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  • 19.11.2018, 13:38
  • 1,938

Жители Бобруйска показали, куда идет «дорожный налог».

Читатель «Вечернего Бобруйска» поделился фото: возле одного из подъездов дома по ул. Лынькова «просевший» тротуар «отремонтировали» при помощи... пня.

В ЖЭУ № 8 пояснили, что полноценный ремонт тротуара будет сделан 19.11-20.11 (сегодня или завтра), и добавили, что из-за высокой загруженности (связанной с началом отопительного периода) не было возможности сделать этого раньше.


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