Ямочный ремонт по-бобруйски: дыру в тротуаре заткнули... пнем

Ямочный ремонт по-бобруйски: дыру в тротуаре заткнули... пнем4
- 19.11.2018, 13:38
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Жители Бобруйска показали, куда идет «дорожный налог».
Читатель «Вечернего Бобруйска» поделился фото: возле одного из подъездов дома по ул. Лынькова «просевший» тротуар «отремонтировали» при помощи... пня.
В ЖЭУ № 8 пояснили, что полноценный ремонт тротуара будет сделан 19.11-20.11 (сегодня или завтра), и добавили, что из-за высокой загруженности (связанной с началом отопительного периода) не было возможности сделать этого раньше.