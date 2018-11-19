Лукашенко - Алиеву: Мы с вами очень близкие люди 9 19.11.2018, 13:50

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Фото: пресс-служба Лукашенко

Белорусский и азербайджанский диктаторы встретились в Минске.

Cегодня с визитом в Минск прибыл глава Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Беларусь вас ждала. Очень много было информаций об официальном визите. Притом, как вы знаете, причины разные были для этого. Иногда и фейковые. Хотя это тоже результат. Даже негативная какая-то информация, которая не соответствует действительности, она тоже порой положительна. Неподдельный был интерес к вашему визиту. Мы давно ждали его. Очень много говорили об Азербайджане», — сказал Лукашенко.

«Хочу в очередной раз подтвердить и заверить, что закрытых тем никогда в наших отношениях не будет. Мы жили в одном государстве. Мы с вами очень близкие люди. Корни наши уходят в советский период. Наверное, и 10−15 поколений назад наши соотечественники с вашими имели добрые отношения», — сказал диктатор.

Диктатор тепло приветствовал Ильхама Алиева в Беларуси.

Напомним, что приезд азербайджанского диктатора в Минск происходит на фоне международного скандала между Арменией и Беларусью. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что требует объяснений от правителей Беларуси и Казахстана Александра Лукашенко и Нурсултана Назарбаева в связи с их высказываниями о ситуации, сложившейся в ОДКБ.

Лукашенко в ходе встречи с послом Азербайджана 12 ноября заявил, что видит три возможные кандидатуры на пост генерального секретаря ОДКБ, если Минску перейдет право назначения главы организации. Назарбаев 8 ноября в Астане после саммита глав государств — членов ОДКБ отметил, что, в соответствии с уставом организации, новым генсеком в алфавитном порядке должен стать представитель Беларуси.

Также Минск, несмотря на протесты Еревана, поставляет Баку реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез».