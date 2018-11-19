Евродепутат призвала страны ЕС выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин

Евродепутат призвала страны ЕС выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин2
- 19.11.2018, 14:06
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Интерпол может возглавить российский генерал-майор.
Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала страны ЕС выйти из Интерпола, если организацию возглавит российский генерал-майор Александр Прокопчук.
Об этом она написала в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".
Александр Прокопчук, действующий вице-президент Интерпола, является главным претендентом на пост президента организации.
"Если вице-президент-россиянин возглавит Интерпол, страны ЕС должны покинуть Интерпол", - написала евродепутат, обратившись к комиссару ЕС по вопросам юстиции Вере Юровой, верховному представителю ЕС Федерике Могерини и президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру.
Прокопчук с 2016 года является вице-президентом Интерпола и начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России с 2011 года. По данным СМИ, 21 ноября его избрание президентом организации на выборах практически гарантировано.
Избрание Прокопчука выглядит особенно противоречивым на фоне острой критики в адрес Кремля в связи со злоупотреблением Интерполом для преследования политических оппонентов.