Евро подорожал на первых торгах недели 19.11.2018, 14:16

Российский рубль подешевел.

На валютных торгах в Минске 19 ноября доллар и российский рубль подешевели, а евро подорожал.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дешевле на Br0,0044 и составляет Br2,1058 (16 ноября - Br2,1102 за $1).

Евро подорожал на Br0,0091 до Br2,4041 (16 ноября - Br2,395 за 1 евро).

Курс российского рубля снизился на Br0,0026 до Br3,1947 за 100 российских рублей (16 ноября - Br3,1973 за 100 российских рублей).