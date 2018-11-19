Дайвер снял на видео редкое существо
- 19.11.2018, 14:20
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Его также называют «океанским единорогом».
В Новой Зеландии дайверы сняли на видео гигантских размеров белого червя, также известного, как "океанский единорог". Об этом пишет Tjournal (перевод — lenta.ru).
Водолазы Стив Хэтэуэй и Эндрю Баттл опустились под воду неподалеку от Белого острова, расположенного в 40 км от Новой Зеландии. В этот момент там находилось огромное существо, которое на первый взгляд выглядело, как полиэтиленовый пакет.
Позднее дайверы рассмотрели, что этот объект двигался. В длину морской обитатель достигал восьми метров.
Оказалось, что загадочное существо является колониальным животным, состоящим из множества мелких организмов. Название "океанский единорог" оно получило именно потому, что его редко удается встретить.