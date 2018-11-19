Пожары в Калифорнии: почему пропало без вести так много людей 19.11.2018, 15:05

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Пожар распространялся очень быстро, и многие жители были вынуждены поспешно эвакуироваться.

За последние несколько дней число людей, которых внесли в список пропавших без вести в результате пожаров в северной части штата Калифорния, возросло до более чем 1200 человек. Затем оно снизилось до менее тысячи, передает русская служба BBC.

Эти колебания вызвали сумятицу в умах многих жителей штата и официальных лиц.

Пожар "Кэмп", как его называют, привел к гибели 77 человек - это официальный рекорд, и число погибших относительно стабильно. Так почему список пропавших без вести столь подвижен?

Ответ на этот вопрос не так прост, как признают власти наиболее пострадавшего района - округа Бьютт. В пятницу, когда число пропавших превысило 1000, шериф Кори Хонеа назвал список пропавших "динамичным".

"Пока та информация, которую я вам передаю, достаточно "сырая", мы не исключаем, что в списке есть имена-дубликаты", - сказал шериф.

Во многих местах возведены палаточные центры для размещения эвакуированных

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Власти указывают, что число пропавших без вести меняется из-за того, что список постоянно дополняется и пересматривается на основании поступающих сообщений, телефонных звонков и имейлов, поток которых после 8 ноября, когда начался пожар, только увеличивается.

Пожар распространялся очень быстро, и многие жители были вынуждены поспешно эвакуироваться. В этой обстановке было трудно получить подтвержденные сведения о пропавших людях.

В настоящее время сотни сотрудников спасательных служб и полиции в сопровождении специально обученных собак ведут поиск человеческих останков в сгоревших домах.

Некоторые средства массовой информации сразу отметили дублирование имен или странные аномалии в списке пропавших. Например, газета New York Times, например, писала, что нашла в ранних версиях списка пять человек в возрасте 119 лет.

Специально обученные собаки помогают искать пропавших среди развалин и пожарищ

Фото: AFP

Специально обученные собаки помогают искать пропавших среди развалин и пожарищ

Газета сообщила, что ей удалось найти некоторых людей, включенных в список, с помощью социальных сетей.

Внимание прессы привлек случай Тамары Конри, которая разместила в "Фейсбуке" пост о том, что она жива.

"Мой муж и я никогда не были в списке пропавших, - написала она в четверг на одной из специально отведенных для поиска страниц. - Нас не ищут родственники. Я позвонила и оставила просьбу убрать наши имена из списка".

Шериф Хонеа объяснил, почему решил не противиться публикации непроверенных списков.

"Для нас важно как можно шире распространить информацию, чтобы начать поиск и опознание пропавших", - говорит он.

Всего в штате пожаром уничтожено более 12 тысяч зданий, а приказы об эвакуации действуют в нескольких районах. Тысячи жителей размещены во временных помещениях или укрытиях.

Поэтому властям очень трудно установить, кто именно пропал, а кто попал в список случайно или по недоразумению. Ситуация осложняется трудностями со связью.

Пожар уничтожил многие мачты мобильной связи и кабельные линии. В некоторых районах сейчас установлены временные мачты мобильной связи.

Тушение пожаров продолжается, но пройдут недели до их полной ликвидации

Фото: Getty Images

Тушение пожаров продолжается, но пройдут недели до их полной ликвидации

Власти ведут учет объявлений о пропаже людей, которые размещаются родственниками на досках объявлений во временных лагерях для эвакуированных.

В социальных сетях открыты специальные страницы, на которых можно размещать запросы о пропавших.

В официальном списке пропавших в округе Бьютт есть много имен пожилых людей, что отражает специфику населения - в округе проживает много пенсионеров, купивших здесь дома после выхода на пенсию.

В Парадайзе, почти полностью уничтоженным огнем, проживало 27 тысяч человек, около четверти жителей города были старше 65 лет.

Эрик Рейнболд, начальник полиции в Парадайзе, говорит, что демография города указывает на те сложности, с которыми столкнулись власти при эвакуации пожилых людей в чрезвычайных обстоятельствах.

"Как и в других местах, у нас много пожилых людей, которые либо уже не пользуются машинами, либо вообще никогда не водили", - говорит начальник полиции.

Город Парадайз лежит в развалинах

Фото: AFP

Такие люди, если им удается выбраться из опасных районов, часто не имеют доступа к интернету и телефонам, чтобы сообщить о себе друзьям и близким.

Шериф Хонеа говорит, что из-за переселений многие из людей, чьи имена оказались в списке пропавших, могут даже не сознавать, что их ищут.

По словам его сотрудников, этот список публикуется потому, что власти надеются с его помощью побудить людей сообщать о своей судьбе.

Власти просят местных жителей постоянно проверять список и сообщать им по телефону о людях, которые находятся в безопасности, с тем, чтобы сосредоточить ограниченные ресурсы на поисках других.