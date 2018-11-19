Фотофакт: В Минске «замуровали» парадный вход в КГБ 7 19.11.2018, 15:28

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Фото: Еврорадио

Изменение архитектуры здания КГБ может лишить проспект Независимости шансов попасть в Список ЮНЕСКО.

Массивные двери центрального входа Комитета государственной безопасности замурованы: со стороны может показаться, что они забиты или закрыты роллетами. Фотографию парадного входа в КГБ без дверей 19 ноября прислали в редакцию «Еврорадио».

“Двери центрального входа закрыты давно, — уверяет официальный представитель КГБ Беларуси Андрей Ярош. — Идёт реконструкция. Всё в установленном порядке”.

Будут ли потом у парадного входа новые двери? Представитель КГБ сначала сказал: “Возможно. Давайте немножко подождём”.

Фото: Еврорадио

Правда, после напоминания, что это может стать причиной невнесения проспекта Независимости в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, поправился:“Пусть минчане не волнуются, видоизменения временные. Идёт реконструкция, и всё”.

Проспект Независимости в Минске стоит в очереди на получение статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2004 года. Проспект уже исключали из предварительного списка кандидатов. Одна из предполагаемых причин — строительство отеля “Кемпински” возле цирка. Чтобы вернуть проспекту аутентичный вид, на нём даже высаживают липы, хотя многие деревья не приживаются из-за обработки дорог противогололёдными реагентами.