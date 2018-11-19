КХЛ: Минское «Динамо» одержало невероятную победу над «Амуром» 1 19.11.2018, 15:37

Минчане перевели игру в овертайм за 10 секунд до конца встречи.

Минское "Динамо" в серии буллитов обыграло "Амур" в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:3. Форвард гостей Андрей Костицын оформил хет-трик, пишет "Прессбол".

Примечательно, что за 27 секунд до сирены хабаровчане впервые вышли вперед.

За оставшееся время минчане смогли сравнять счет. Сергей Костицын сделал третью голевую передачу в матче, а Андрей Костицын оформил голевой хет-трик. В этот момент до конца основного времени оставалось 10 секунд.

В овертайме динамовцы играли в меньшинстве, но смогли отстоять свои ворота. В серии буллитов же у «зубров» забрасывали Иван Дроздов и Евгений Ковыршин. Единственный гол «Амура» на счету Вячеслава Ушенина.

АМУР — ДИНАМО Мн — 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

ХАБАРОВСК. "Платинум Арена". Начало — в 12.30.

АМУР: Мурыгин (Аликин); Коларж — Кузьмин, Файзуллин — Пьянков — Лазарев; Корягин — Турбин, Руденков — Рассказов — Зохорна; Атюшов (К) — Йордан, Горшков — Вяч.Ушенин — Вл.Ушенин; Дедунов, Железков, Попугаев.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Уиркош — Готовец, А.Костицын — С.Костицын (К) — Когалев; Хенкель — Лисовец, Гаврус — Павлович — Казионов; Блум — Осипов, Степанов — Ковыршин — Буйницкий; Знахаренко — Литвинов, Волков, Дроздов.

ШАЙБЫ: 0:1 — А.Костицын (Хенкель, С.Костицын, 2.59 – бол.). 1:1 — Попугаев (Дедунов, Корягин, 8.29). 1:2 — А.Костицын (С.Костицын, 20.31). 2:2 — Рассказов (Коларж, Руденков, 41.37 – бол.). 3:2 — Руденков (Зогорна, 59.33). 3:3 — А.Костицын (Уиркош, С.Костицын, 59.50). 3:4 — Ковыршин (65.00 — решающий буллит).