Почему инспектор ГАИ не знает, как использовать измеритель скорости? 19.11.2018, 15:58

Фото: onliner.by

История водителя из Барановичей.

Измеритель скорости движения транспортных средств в работе инспектора ГАИ неотъемлемый атрибут. Сегодня это многофункциональный прибор, пишет сайт abw.by.

Производители снабдили его всеми техническими новшествами: здесь есть возможность не только делать фото и видео, но и покадровую разверстку, предусмотрена защита от удаления файлов, предлагаются различные режимы использования и многое другое.

К устройству прилагается "Руководство по эксплуатации". И каждый, кто изучит его, понимает: при кажущейся простоте эксплуатации правильно использовать прибор не так уж легко. Существует очень много факторов, влияющих на работу устройства. Знают ли сотрудники ГАИ о них? Увы, не всегда.

В редакцию обратился водитель из Барановичей, который до сих пор пытается объяснить местным инспекторам и их руководству, что в его случае прибор "Бинар" был использован с нарушениями.

Юрий: "Утром января 2018 года я на своем служебном МАЗе выехал из Барановичей, чтобы развезти молочную продукцию по местным торговым точкам. Впереди во встречном направлении я увидел движущийся автомобиль ГАИ, который неожиданно подал световой сигнал путем кратковременного включения дальнего света. По глазам "резануло" так, что на какое-то время я потерял концентрацию, но "посыл" патрульного автомобиля понял - нужно остановиться, что я и сделал.

Автомобиль ГАИ развернулся и остановился позади. Инспектор ГАИ попросил меня проследовать в служебный автомобиль, где показал видеофрагмент с прибора "Бинар", согласно которому скорость движения моего МАЗа была 64 километра в час, а на этом участке дороги скорость ограничена знаком "50". Я сразу же обратил внимание, что прибор измерения скорости не был закреплен на специальной штанге, которая в самом автомобиле присутствовала. Он просто лежал на переднем пассажирском сиденье и был снабжен рукояткой, из чего следовало, что инспектор использовал устройство во время движения "с руки".

Способ крепления прибора

Проезжавший мимо коллега заинтересовался происходящим и остановился понаблюдать за событиями. Он тоже обратил внимание на лежащий на сиденье "Бинар". С показаниями прибора я сначала согласился, ведь число "64" читалось отчетливо, хотя само изображение, как говорится, "плавало", а если учесть съемку без штатива, то становится понятно почему. Я указал на эти факты инспектору, но он сообщил, что все делает правильно и в соответствии с инструкциями. Постановление он выписал довольно оперативно и озвучил: "24 с половиной рубля к оплате, если можно - без сдачи". Ничего не поделаешь, я проследовал в свой автомобиль за наличными. Пока в салоне отсчитывал нужную сумму, инспектор снова подошел ко мне. Я сказал ему, что не мешало бы представиться, а то до сих пор не имею чести знать, с кем общаюсь. Со второй попытки инспектор показал служебное удостоверение, после чего я попросил сообщить мне номер устройства, которым зафиксирована скорость, и сертификат на этот прибор. И тут началось… Как я понял, за то, что решил "поумничать", а по сути - за то, на что имел полное право, инспектор начал вытягивать меня из автомобиля за руку.

Потом уже я, конечно, понял, что соглашаться с правонарушением не надо было, но тогда график доставки продукции по магазинам "горел", а это нехорошо. Думал, что после разберусь.

Так как штраф я не оплатил, был начат административный процесс, составлен протокол об административном правонарушении. В рамках этого процесса я указал на то, что прибор "Бинар" использовался с нарушениями правил его эксплуатации: на ходу, держа прибор в руках, а не на закрепленной штанге, что влияет на его работу. А также подал ходатайство о приобщении к материалам дела записей служебного видеорегистратора ГАИ.

Ходатайство приняли и рассмотрели сразу же. Как мне сообщили, "данное ходатайство не удовлетворено, так как в отделе ГАИ ОВД Барановичского горисполкома фотовидеозапись совершенного правонарушения отсутствует". Куда эта запись делась и почему она "пропала", можно только гадать…"

С тех пор Юрий прошел немало инстанций. Районный суд привлек его к ответственности с мотивировкой: "Ведь сам же согласился с показаниями прибора и нарушением". Брестский областной решение отменил и направил дело на новое рассмотрение. Но все вернулось на исходные позиции: снова привлекли, снова запись не нашли и так далее.

Инспектор и его руководитель за нарушение "нравственных принципов поведения" при ведении дела получили взыскания.

Сомнительно, что лишение 5% премирования за один рабочий месяц сильно повысит "моральные принципы поведения" сотрудников ГАИ, но наказание есть наказание.

Остановиться мы решили на не менее важных моментах, а именно на том, возможно ли использование измерителя скорости "Бинар" на ходу в служебном автомобиле, да еще и "с руки".

Ответы на эти вопросы дает производитель данного устройства.

В соответствии с инструкцией данный прибор используется в вариантах "Режим стационарный" и "Режим в движении". При работе в движении устройство должно быть установлено и закреплено на специализированном кронштейне на передней панели патрульного автомобиля и без рукоятки. Наличие рукоятки не позволяет закрепить прибор на кронштейне. Соответственно при работе "с руки" необходимо наличие рукоятки. А еще немаловажно следующее:

Раздел 7 Инструкции "Меры безопасности"

Никакие операции, связанные с использованием прибора, не должны выполняться, если они отвлекают водителя от управления патрульным автомобилем.

"Не находится в движении"

Возможности использования прибора в одновременном режиме "с руки и в движении" инструкция не предусматривает, а значит, в таком режиме прибор эксплуатировать нельзя, точность показаний при таких условиях можно поставить под сомнение, что подтверждается положениями этой же инструкции.

Глава 9. Для работы "с руки" вне патрульного автомобиля подключите съемную рукоятку. Данный способ применяется для непродолжительного контроля скоростного режима, а также записи видеороликов с мест ДТП.

На этом можно было бы поставить точку. Ну бывает, инспектор, может, просто забыл, может, ему не объяснили - ничего, научится. Но нужные люди сообщили, что инспектор этот (в том, что именно этот, не сомневайтесь) и раньше "баловался" с "Бинаром" своеобразным образом, даже становился героем репортажа местной газеты, из чего можно сделать вывод, что в его голове всякие там инструкции завода-изготовителя усваиваться не хотят.

Газета "Наш край" от 4 апреля 2018 г.

"… Тут же включив "мигалки", Игорь Николаевич резко разворачивает служебный автомобиль, и мы включаемся в погоню за нарушителем…" Это еще посмотреть надо, кто нарушитель.