Вячеслав Косинеров: Милиция создала себе идола и поклоняется ему 13 19.11.2018, 16:28

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Вячеслав Косинеров

Фото: belgazeta.by

Статуя полицейскому-городовому - такая же скульптура, как конь на Комаровке.

Ситуацию вокруг статуи полицейскому-городовому у здания МВД в Минске сайту Charter97.org прокомментировал активист, бывший политзаключенный Вячеслав Косинеров, которого в 2017 году судили за перформанс с именно этой статуей.

- Я хочу подчеркнуть еще раз, чтобы люди не называли это чудовище (статую полицейского-городового в Минске — прим.) «памятником». Это не памятник, а маленькая архитектурная форма. Никакого исторического и юридического статуса за этим образом не стоит.

Таким образом, это такая же скульптура, как какой-нибудь конь на Комаровке или девушки, к которым все подходят, делают фото. Это нормально! Данные архитектурные формы и созданы для того, чтобы люди как-то с ними взаимодействовали. Подчеркну, что у них такой статус. Он был как-раз установлен во время суда надо мной за перфоманс.

Если говорить о том, что сейчас происходит, то это естественно. Потому что, мой случай притянул внимание, сейчас люди увидели, что к этой обычной городской скульптуре очень нездоровое внимание.

Как оказалось во время моего заседания, когда давали показания милиционеры, которые меня задерживали. Каждый раз при разводе им дается специальная инструкция относительно этого истукана. Его нужно особенно охранять, за ним нужно следить. Как мы все понимаем, милиция создала себе идола и поклоняется ему.