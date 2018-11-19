Германия прекращает экспорт оружия в Саудовскую Аравию 19.11.2018, 16:37

Берлин ввел ограничения из-за дела журналиста Хашогги.

Правительство Германии полностью останавливает экспорт оружия в Саудовскую Аравию в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве королевства в Стамбуле.

Об этом в понедельник сообщили в министерстве экономики Германии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

В министерстве отметили, что поставки оружия останавливаются полностью: включая то вооружение, об экспорте которого была договоренность ранее.

До сих пор правительство Германии только воздерживалось от новых разрешений на экспорт вооружения, а также объявило о проверке реализации уже выданных разрешений.

Представитель министерства сообщил, что правительство "работает с владельцами действующих индивидуальных лицензий таким образом, что сейчас экспорт из Германии в Саудовскую Аравию остановлен".

Сколько времени будет действовать запрет на экспорт вооружения, пока не известно. Немецкое правительство заявило, что хотел бы подтолкнуть к аналогичному шагу другие страны ЕС, но пока безуспешно.