Испания выдвинула условие своей поддержки соглашения о Brexit 19.11.2018, 16:49

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Мадрид поддержит соглашение только при условии отдельных переговоров по Гибралтару.

Об этом заявил глава МИД Испании Хосеп Борель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Mundo.

"Мы хотим дать четкие объяснения по интерпретации текста соглашения, что переговоры между Соединенным Королевством и Европейским союзом не касаются Гибралтара" - сказал он.

"Предстоящие переговоры по Гибралтару - это отдельные переговоры", - подчеркнул он.

По словам министра, пока этот вопрос не прояснят, дальнейший прогресс в вопросе Brexit – невозможен.

При этом в Испании избегают говорить о возможном блокировании или ветировании соглашения.

Совет ЕС по общим делам 27 стран, остающихся в блоке, в понедельник поддержал со стороны Евросоюза проект соглашения об условиях выхода Британии из объединения. На 25 ноября запланирован внеочередной саммит лидеров 27 государств ЕС по этому вопросу.